Läti võib tõsta alkoholi ostmise vanusepiirangu 21 aastani

Vastava ettepaneku tegi kodanikualgatus "Alkohol alates 21. eluaastast". Läti seim andis nüüd algatuse üle valitsusele. Selle poolt hääletas 77 saadikut, vastu ei hääletanud keegi, vahendas LSM.

Algatuse autorid on noorte tervise pärast väga mures ja kirjutasid, et teaduslike uuringute järgi areneb inimese aju 23.–25. eluaastani. Seetõttu on noortel alkoholist põhjustatud ajukahjustus märksa suurem kui hilisemas eas.

Algatuse hinnangul võiks kannu tõstmist üldse edasi lükata kuni 25. eluaastani.

Vastav kodanikualgatus leiab, et kui tõsta alkoholi ostmise vanusepiirangut, siis see aitab vähendada noorte seas napsitamist. Ettepanekut hakkab nüüd hindama Läti valitsus.

Algatuse autorid leiavad veel, et keeldude täitmata jätmise eest tuleks napsitavaid noori karistada vastavalt seadusandlusele. Näiteks kui 19-aastane tarvitab alkoholi, saab teda karistada sama mõõduga kui alla 18-aastast lätlast.