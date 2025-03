Fibenol ja Power2X loobusid RMK puidupakkumisel osalemisest

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) puidupakkumisel osalevad VKG Fiber OÜ, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS ning Biojet AS, kuid Fibenol OÜ ja Power2X B.V loobusid avalduse esitamisest. Kokku läheb pakkumisele umbes 840 000 kuupmeetrit kuuse- ja männipaberi-, kasepaberi- ja hakkpuitu.

Jaanuari alguses otsustas RMK, et puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumisel osalenud ettevõtete äriplaanid olid teostatavad, mis tähendas, et kõik viis pakkumisel osalenud ettevõtet – VKG Fiber, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Fibenol, Biojet ning Power2X B.V – said võimaluse oma hinnapakkumine teha.

Järgmisel nädalal algaval pakkumisel osalemiseks esitasid neist tähtajaks avalduse VKG Fiber, Horizon ning Biojet, kuid Fibenol OÜ ja Power2X B.V osalemiseks soovi ei avaldanud.

Kui RMK jaanuaris puidukeemiatehasele suunatud müügipakkumise hinnastamismudeli avalikustas, pidas Fibenol seda üllatavaks. Nimelt põhines see ettevõtte esindaja sõnul eeldusel, et Eestis paberipuitu ostes peaks maksma sama hinda nagu Skandinaavias ning sellele lisaks umbes 20 protsenti hinnalisa. See aga viitab, nagu oleks siinne investeerimiskeskkond tugevam ja soodsam kui Skandinaavias.

RMK paneb enampakkumisele 700 000 kuupmeetrit paberipuitu, millest 360 000 kuupmeetrit on kuuse- ja männipaberipuit ning 340 000 kuupmeetrit kasepaberipuit, ja umbes 140 000 kuupmeetrit raidmeid. Varaseim tarnete aeg on 2028. aastal.

Hinnapakkumine algab 26. märtsil kell 14 ja lõpeb 28. märtsil kell 18.