RMK-lt saadav puit katab VKG tselluloositehase vajadusest vaid kolmandiku

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) puiduoksjoni võitnud VKG loodab tselluloositehase avada nelja aasta pärast. Selleks on neil vaja lisaks RMK-le jõuda kokkuleppele teistegi puidupakkujatega, leida investoreid, saada maa kasutusõigus ja loota, et omavalitsus kehtestab eriplaneeringu.

Puiduoksjoni tulemuste kohaselt saab VKG RMK-lt aastas osta 700 000 kuupmeetrit okas- ja kasepaberipuud. See kataks Lüganuse valda Aa külla planeeritava VKG tselluloosi- ja biotoodete tehase puiduvajadusest kolmandiku. Lisa loodetakse leida eelkõige Eestist.

"Me oleme kirjutanud eriplaneeringusse sisse, et äärmisel juhul on 20 protsenti importi, mis on peamiselt Lätist. Aga oleme keskendunud Eesti toorainele," sõnas VKG Fiberi juhatuse liige Lauri Raid.

VKG tselluloositehase tulek muudaks Eesti puiduturgu stabiilsemaks, ütles Eesti erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

"Oluline muutus saab olema selles, et me ei pea ümarpuiduna paberipuitu Eestist enam nii palju välja vedama ehk meil võiks turule stabiilsust juurde tulla. Praegu on häda selles, et meilt ostetakse aktiivselt paberipuitu siis, kui Soomes-Rootsis on tselluloositehaste laod tühjad. Aga kui neil on laoseis hea, siis nad võtavad küll oma metsaomanike käest, aga meie omade käest ei taha võtta või võtavad seda väga väikese hinna eest," rääkis Aun.

Lisaks investorite ja toorme leidmisele on VKG-l käimas läbirääkimised maa kasutamiseks, sest suur osa tehasest asuks riigimaal.

"Maa küsimuse kohapealt oleme saanud tagasiside, et kuna avalikul enampakkumisel pole teisi huvilisi pikaaegse hoonestusõiguse peale olnud, siis meiega alustatakse läbirääkimisi peatselt. Hetkel ootame selles osas ajagraafikut," lausus VKG Fiberi juhatuse liige Raid.

Kehtestamata on VKG tehase eriplaneering, mis sõltub kohalikust omavalitsusest. Lüganuse vallast öeldi, et valla üldplaneering ja tehase eriplaneering loodetakse volikogus kehtestada sel kevadel.

VKG loodab biotoodete tehase avada 2028. aasta lõpus või 2029. aasta alguses. Tehasesse on praeguseks investeeritud kaks miljonit eurot, kokku läheb see maksma 1,3 miljardit eurot.

VKG plaanib tehases hakata väheväärtuslikust puitmaterjalist tootma tselluloosi, lahustuvat tselluloosi ning biokemikaale, mille lõpptooteid kasutatakse tekstiili- ja biokeemiatööstuses ning ka värvi-, toidu- ja ravimitööstuses.

Lisaks toodaks kompleks 800 gigavatt-tundi taastuvat elektrienergiat aastas ja pakuks soojusenergiat Kohtla-Järve ja Jõhvi varustamiseks. Otseste ja kaudsete töökohtadega annaks kompleks piirkonnas tööd kuni tuhandele inimesele.