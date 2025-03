Pallase galerii nahanäitus kutsub üles nahkesemeid väärtustama

Näitusel "Hoia oma nahk/a" on vaatamiseks toodud Pallase nahadisaini osakonna tööd, mille hulka kuulub näiteks nahast käekotid, kindad, vestid, nahkköiteid ja muud aksessuaarid.

"Me püüame disaineritena ka nahka võimalikult palju ära kasutada. Ühes mõttes on see ju jääkmaterjal lihatööstusest ja mujalt, ka jahitööstusest," ütles Pallase nahadisaini tudeng Anett Holter. "Kui saaks ka nii, et see loom, kes on mingil põhjusel surnud, saaks täielikult ära kasutatud, on see väga-väga tervitatav."

Holter rääkis, et näitusel on esindatud ka Helene Vetiku tööd, kellel on kodus lambapidamine ja kes tuli osakonda õppima sellepärast, et tal jäi väga palju lambanahka üle, mida ta nüüd oma töödes kasutab. "Tema kasutab oma töödes väga tugevalt väärindamise võtet," sõnas Holter.

Tudengid on saanud katsetada uusi materjale ja erinevate materjalide kooslusi.

"See ei ole tavaline nahk, mida me oleme ise harjunud nägema, aga see on ka veisenahk ja see oligi katsetus, et kuidas sihuke nahk, kuna meil ka koolis on erinevad nahad, siis kuidas sellega toime tulla," rääkis Pallase nahadisaini tudeng Lisete Jõepera. "Sinna nahakihi peale on lamineeritud värviline kile, mis särab. Sellega oli ka vaja vaeva näha, et kuidas see täpsemalt tööl on ja püsiks."

Lisaks säästlikule materjalikasutusele on soovitud nahadisaini tegemisel meeles pidada ka traditsioonilisi võtteid ja rahvakultuuri elemente, näiteks kasutada rahvusornamentikat ning siduda neid kaasaegse disainiga.

Näitust saab külastada 19. aprillini.