Pariisi elanikud toetasid jalakäijate ala suurendamist

Referendumil toetas algatust 65,96 protsenti ja vastu hääletas 34,04 protsenti osalenutest. Linna korraldatud rahvahääletusel osales siiski kõigest 4,06 protsenti hääleõiguslikest elanikest.

See oli Pariisis juba kolmas samalaadne referendum viimaste aastate jooksul. 2023. aasta hääletustel kiideti heaks elektritõukerataste keeld ja eelmisel aastal tehtud otsusega toetasid elanikud ettepanekut kolmekordistada suurte linnamaasturite parkimistasusid.

Sel nädalavahetusel peetud referendumi alusel kaotatakse Pariisis veel 10 000 parkimiskohta, mis eemaldatakse lisaks juba alates 2020. aastast kõrvaldatud 10 000 parkimiskohale. Linnaelanikuga konsulteeritakse, millised tänavad jalakäijate aladeks ümber ehitada.

Pariisi linnavalitsuse andmed näitavad, et autoliiklus on linnas vähenenud enam kui poole võrra pärast seda, kui sotsialistid sajandivahetusel pealinnas võimule said.

Lisanduvad 500 jalakäijate tänavat viib nn roheliste tänavate koguarvu Pariisis 700-ni, mis on veidi üle kümnendiku Prantsuse pealinna tänavatest.

Vaatamata hiljutistele muudatustele jääb Pariis siiski teistest Euroopa pealinnadest maha oma rohelise taristu osas, mille hulka arvatakse pargid, puudega ääristatud tänavad, veekogud ja märgalad ning eraaiad. Need moodustavad Pariisis Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel vaid 26 protsenti linna pindalast, võrreldes Euroopa pealinnade keskmisega, mis on 41 protsenti.