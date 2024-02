30 km/h piirkiirus tekitab ka Bolognas erimeelsusi

Itaalia elanikud hindavad kõrgelt kiireid autosid, kihutamise tõttu juhtub riigis ka palju liiklusõnnetusi. 2022. aastal sai Itaalias liiklusõnnetustes surma 53 inimest miljoni elaniku kohta, vahendas The Times.

Itaalia võimud on seetõttu võtnud kihutajad teravdatud tähelepanu alla. Bologna linn piirab nüüd kesklinnas sõidukite piirkiirust ja vähendas seda 30-le km/h. Võimude sõnul vähendas see liiklusõnnetusi ligi viiendiku võrra.

"Bologna kodanikud järgivad reegleid ja peavad kinni kiiruspiirangutest. See on iseenesest oluline edusamm," ütles linnapea Matteo Lepore ajalehele The Times.

Bologna volikogu hääletas juba eelmise aasta juunis kiiruspiirangu kehtestamise poolt. "Autode kiiruse vähendamine 20 km/h võrra vähendab müra poole võrra, see jätab ruumi teistele helidele, nagu linnulaul," seisab volikogu avalduses.

Samas paljud Bologna kodanikud pole uue liikluskorraldusega rahul. Inimesed korraldavad meeleavaldusi, protestijatele avaldas toetust ka Itaalia transpordiminister Matteo Salvini, kelle sõnul sellised piirangud süvendavad kaost Bologna liikluses.

"Ma arvan, et õigus kuulda linnulaulu, peab olema tasakaalus sadade tuhandete inimeste õigusega teha tööd," ütles Salvini.

Transpordiministeerium avaldas seejärel määruse, milles leiti, et 30 km/h kiiruspiiranguid saab kehtestada ainult teatud konteksti puhul, lisades, et sellised üldised piirangud on "meelevaldsed". Linnapea Lepore ütles aga, et Bologna piirkiirus vastab liikluseeskirjale.

Ka teised Euroopa linnad on viimaste aastate jooksul piiranud kesklinnas sõidukite piirkiirust. Nende linnade hulgas on ka Amsterdam, Brüssel, Pariis, Madrid ja Tallinn.

Liiklusekspertide hinnangul on liiklusõnnetuse tagajärgede raskusel otsene seos kiirusel: kui auto sõidab jalakäijale otsa kiirusega 50 km/h, on hukkumise risk seitse korda suurem kui kiiruse 30 km/h puhul.