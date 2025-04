Pärnu otsib linnaliinidele hankega uusi elektri- ja gaasibusse

Pärnumaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja riigihanke, et leida alates 2027. aastast Pärnu linnaliinidele uus vedaja.

Eelmine, kümme aastat kehtinud hankeleping aktsiaseltsiga Sebe saab järgmise aasta lõpus läbi.

Uus vedaja peab suutma teenust pakkuda vähemalt 30 bussiga, millest vähemalt viis peavad olema elektribussid ja vähemalt 25 gaasibussid. Elektribussid võetakse Pärnu linnaliinidel kasutusele esimest korda.

Uue kümneaastase hankelepingu eeldatatav maksumus on üle 70 miljoni euro.

"Eelkõige me Pärnus läheksime üle osaliselt elektribussidele. See tähendab, et meil vähemalt viis bussi peaksid olema täiselektrilised. Ja teiseks me loobume järgmisel hankeperioodil diislibusside kasutamisest. /.../ Kuna Pärnu maakonnas arendatakse hästi intensiivselt rohegaasi tootmist, siis me sooviksime, et ülejäänud bussid, mis ei ole elektribussid, oleksid gaasibussid. Ja juhul kui hind seda võimaldab, siis kasutasid eelkõige kodumaist rohegaasi," selgitas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.