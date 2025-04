Madis Kallas kergejõustikuliidu juhiks saades riigikogust ära ei tuleks

"Kõigepealt peavad klubid oma sõna ütlema ja üle poolte häälte pean ma ikkagi saama. Tõsi, mul on tõenäosus valituks saada suurem kui mitme kandidaadi puhul," kommenteeris Kallas oma võimalikku valituks saamist.

Riigikogust ega poliitikast Kallas kindlasti lahkuda ei kavatse.

"Nii nagu Eestis on tavaks, teevad spordi alaliitude juhid ka mingit teist igapäevatööd. Selliseid presidente, kes saavad pühenduda sada protsenti presidendiametile, eriti ei ole. Erik Teigamägi oli siin erand. Mina jätkan riigikogu lihtliikmena ja selle kõrvalt saan piisavalt vabatahtlikuna panustada alaliidu võimalikku juhtimisse," sõnas Kallas.

Kergejõustikuliidu presidendi töö pole palgaline, ütles Kallas. "See on puhtalt vabatahtlik. See on olnud nii varasemate juhtide puhul ja kui mina osutun valituks, on see nii ka minu puhul," ütles Kallas.

Kallas teatas eelmisel nädalal ametlikult, et kandideerib Eesti Kergejõustikuliidu presidendiks. 2006. aastast kergejõustikuliitu juhtiv Erich Teigamägi, kes tähistab pühapäeval 55. sünnipäeva, presidendipostile enam ei kandideeri ja jätkab tööd juhatuses.

Endine mitmevõistleja Kallas tegi teatavaks otsuse, et kandideerib kergejõustikuliidu presidendiks Saaremaal Kihelkonna kooli väikses võimlas, kus ta koolipoisina kergejõustikuga tegelemist alustas.