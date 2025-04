Musk lubas vähendada tööd Trumpi heaks ja keskenduda Teslale

"Tõenäoliselt järgmise kuu jooksul väheneb minu DOGE-le (USA valitsusasutuste kärpimisega tegeleva ameti – toim.) kulutatud aeg märkimisväärselt," ütles Musk konverentsikõnes investoritele. Tesla teatas kvartalikasumi 71-protsendisest langusest ning analüütikud hoiatavad mainekahju eest seoses Muski tööga Trumpi valitsuse tõhustamise ametkonnas.

Tesla aktsia hind on pärast Trumpi ametisseastumist järsult langenud.

Musk on Tesla tegevjuht ja suurim omanik. Trumpi asutatud DOGE-t (Department of Government Efficiency) juhtides on Musk algatanud drastilisi kärpeid föderaalteenistustes.

Tesla teatas oma teisipäevases kasumiaruandes, et praegune kaubanduspoliitika ja ebakindlus autoturul, samuti muutuvad poliitilised meeleolud võivad lähitulevikus oluliselt mõjutada nõudlust ettevõtte toodete järele.

Tesla teatas teisipäeval, et selle esimese kvartali kasum oli 409 miljonit dollarit, mis on 71 protsenti vähem kui aasta varem.

Viimasel ajal on Muski poliitiline tegevus põhjustanud mitmel pool maailmas proteste ja meeleavaldusi Tesla vastu.

Maailma rikkaim inimene Musk on Trumpi lähedane liitlane ning miljardär annetas mullu Trumpi presidendikampaaniaks üle 270 miljoni dollari. Lisaks on ta muu hulgas Saksa valimistel toetanud parempopulistlikku erakonda Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Juba varem on teatatud, et Muski roll Trumpi administratsioonis võib lähiajal lõppeda. Trump ise ütles aprilli algul, et tõenäoliselt lahkub Musk mõne kuu pärast administratsioonist ja naaseb ärisse.

Trump määras miljardäri DOGE-t juhtima ilma aruteluta kongressis. Musk juhib ametkonda eriloaga, mis võimaldab tal selles ametis olla maksimaalselt 130 päeva.

Muski rolli Valges Majas on kritiseeritud ka seetõttu, et tema ettevõtted on aastate jooksul saanud tulusaid föderaallepinguid. Lisaks on DOGE-t sarjatud ka selle eest, kuidas Musk on saanud rahandusministeeriumi kaudu juurdepääsu tundlikule teabele.

DOGE kokkuhoiumeetmete tõttu on paljud föderaalasutused läbinud ulatuslikud koondamised, millest mõned on kohtud vahepeal peatanud. Selle fookuses on olnud arengukoostöö, erinevad tervishoiuteenused ning mitmekesisusele, võrdsusele ja kaasamisele (DEI) suunatud programmid.