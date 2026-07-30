Axios: Musk kavatseb anda vabariiklaste valimiskampaaniale palju raha

USA-s toimuvad sügisel vahevalimised ja veebiväljaanne Axios teatas, et maailma rikkaim inimene Elon Musk sukeldub taas poliitikasse ning annab vabariiklastele palju raha.

Axios kirjutab, et Musk käivitab taas kampaaniagrupi America PAC. Sama rühmitus kulutas 2024. aastal Trumpi valimiskampaania toetuseks üle 260 miljoni dollari.

America PAC keskendub vabariiklaste valijate aktiivsuse suurendamisele ukselt uksele toimuvate kampaaniate ja digireklaamide abil. Rühmitus püüab tuua valimiskastide juurde konservatiivseid valijaid, kes tavaliselt vahevalimiste ajal hääletamas ei käi.

Muski esindajad ei täpsustanud, kui suure summa multimiljardär vahevalimiste ajal kavatseb kulutada. Axios kirjutab, et eeldatavasti võib Musk taas kulutada sadu miljoneid dollareid. Muski kampaaniat juhib tema poliitiline nõunik Chris Young ning see koordineerib tegevust teiste vabariiklaste organisatsioonidega.

Muski panus peaks seega kasvatama vabariiklaste juba niigi suurt rahalist ülekaalu demokraatide ees. Vabariiklaste poliitilistel tegevuskomiteedel (PAC) on demokraatide ees ligi 300 miljoni dollari suurune rahaline ülekaal. See ei hõlma aga Trumpi-meelset rühmitust MAGA Inc-d, mille käsutuses on ligi 400 miljonit dollarit.

Kuigi Trumpi reiting on madal ja poliitiline olukord pole võimul oleva partei jaoks soodne, loodavad vabariiklased nüüd, et ulatuslikud ressursid aitavad neil säilitada kontrolli kongressi üle.