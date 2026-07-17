X!

Prantsusmaa parempopulistid pole Muski toetusavaldusest vaimustuses

Välismaa
Elon Musk
Elon Musk Autor/allikas: SCANPIX/Xavier Collin/Image Press Agency
Välismaa

Maailma rikkaim inimene ja sotsiaalmeediaplatvormi X omanik Elon Musk avaldas toetust Prantsusmaa parempopulistliku erakonna Rahvuslik Liit (RN) presidendikandidaadile Marine Le Penile. RN võttis Muski toetuse ettevaatlikult vastu ning teatas, et nende jaoks on oluline prantslaste, mitte välismaalaste arvamus.

Musk kirjutas talle endale kuuluval platvormil, et Le Pen on "Prantsusmaa viimane lootus". RN-i pressiesindaja Laurent Jacobelli ütles neljapäeval, et kuigi ta nõustub Muski väitega, siis partei ei otsi omale toetust välismaalt. 

"Oluline pole mitte välismaalaste arvamus. Oluline on prantslaste arvamus," ütles Jacobelli. 

"Pole mingit põhjust otsida partnerlust välismaiste ärijuhtidega, eriti nendega, kes tegutsevad väljaspool Euroopat," ütles RN-i liige ja Prantsuse eurosaadik Fabrice Leggeri.

Politico kirjutab, et hoolimata ideoloogilisest lähedusest on RN hoidnud distantsi ka Trumpi administratsiooniga.

Musk on viimastel aastatel sekkunud aktiivselt Euroopa poliitikasse ning toetanud mitut sisserändevastast liikumist. Vabariiklaste suurrahastaja Musk on seotud ka Trumpiga, viimane on aga ebapopulaarne isegi Prantsusmaa parempopulistide seas.  

Prantsusmaal kasvab siiski mure, et Musk võib sekkuda valimistesse. 

"Muskil on täielik õigus oma arvamust avaldada. See pole probleem. Siiski peame tagama, et tema käsutuses olevad vahendid ei kallutaks Prantsusmaal toimuvat debatti ühe või teise kandidaadi kasuks," ütles Prantsusmaa välisministeeriumi pressiesindaja Pascal Confavreux.

Endine Euroopa Komisjoni volinik Thierry Breton, kes on varem korduvalt Muskiga tülli läinud, väljendas X-is sarnast seisukohta. "Elon Musk toetab Marine Le Peni. See on tema õigus. Nüüd peavad ametivõimud tagama, et X-i algoritm Euroopas ei soosiks ühtegi kandidaati," teatas Breton.  

Leggeri ütles Politicole, et tunneb nüüd muret, et erakonna kriitikud kasutavad Muski kommentaari ära ning see annab partei poliitilistele vastastele võimaluse süüdistada RN-i valijate mõjutamises algoritmide abil.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:42

Keelesäuts. Keelekohting sinu peas

12:33

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

12:30

RALLIBLOGI | Kes võidab Rally Estonia avakatse? Uuendatud

12:20

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

11:55

Artis toob publiku ette nelja režissööri tippteosed koos temaatilise dokumentaaliga

11:55

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

11:43

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

11:31

Muhu väina regati eelviimane etapp pakkus võistlejatele tuuleloteriid

11:31

Jalgpalli MM-i laienemine kasvatab märgatavalt süsinikuheidet

11:27

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.07

Tallinnas hukkus auto alla jäänud jalakäija Uuendatud

09:55

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi

16.07

Sõja 1604. päev:Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö Uuendatud

11:43

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

16.07

Eurovisiooni võiduloo ümber käiv vaidlus ähvardab raskendada laste muusikaõpet

16.07

Tallinna lennujaam tegi taas rekordi, Eesti inimene reisib aga tänavu vähem

16.07

Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu Uuendatud

16.07

TÜ tudengi loodud süsteem jahib vastase droonijuhte

16.07

Rally Estonia teenindusjuht: rahapatakatega rajaäärseid maaomanikke me moosimas ei käi

16.07

Kristjan Prikk: ameeriklastel on arusaam Eestist kui millestki positiivsest

ilmateade

SPORT

12:33

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

12:30

RALLIBLOGI | Kes võidab Rally Estonia avakatse? Uuendatud

11:55

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

11:31

Muhu väina regati eelviimane etapp pakkus võistlejatele tuuleloteriid

loe: kultuur

12:42

Keelesäuts. Keelekohting sinu peas

11:55

Artis toob publiku ette nelja režissööri tippteosed koos temaatilise dokumentaaliga

11:27

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

10:53

Nolani "Odüsseiat" Eestis IMAX-formaadis näha ei saa

loe: eeter

11:27

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

16.07

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

16.07

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

16.07

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

Raadiouudised

09:40

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

09:40

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

09:35

Järjest rohkem kandidaate soovib doktorantuuri astuda

09:20

Raadiouudised (17.07.2026 09:00:00)

16.07

Päevakaja (16.07.2026 18:00:00)

16.07

Narva haigla soovib riigilt reanimobiili-teenuse jätkuvat rahastamist

16.07

On suvi ja suur tung Eesti saarte külastamiseks

16.07

Puidukoda investeeris Näpi tootmisettevõttesse miljon eurot

16.07

Puuetega inimeste koja toetus väheneb tuleval aastal 10 protsenti

16.07

Merz loodab, et USA ei sekku Saksamaa liidumaa-valimistesse

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo