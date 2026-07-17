Prantsusmaa parempopulistid pole Muski toetusavaldusest vaimustuses

Maailma rikkaim inimene ja sotsiaalmeediaplatvormi X omanik Elon Musk avaldas toetust Prantsusmaa parempopulistliku erakonna Rahvuslik Liit (RN) presidendikandidaadile Marine Le Penile. RN võttis Muski toetuse ettevaatlikult vastu ning teatas, et nende jaoks on oluline prantslaste, mitte välismaalaste arvamus.

Musk kirjutas talle endale kuuluval platvormil, et Le Pen on "Prantsusmaa viimane lootus". RN-i pressiesindaja Laurent Jacobelli ütles neljapäeval, et kuigi ta nõustub Muski väitega, siis partei ei otsi omale toetust välismaalt.

"Oluline pole mitte välismaalaste arvamus. Oluline on prantslaste arvamus," ütles Jacobelli.

"Pole mingit põhjust otsida partnerlust välismaiste ärijuhtidega, eriti nendega, kes tegutsevad väljaspool Euroopat," ütles RN-i liige ja Prantsuse eurosaadik Fabrice Leggeri.

Politico kirjutab, et hoolimata ideoloogilisest lähedusest on RN hoidnud distantsi ka Trumpi administratsiooniga.

Musk on viimastel aastatel sekkunud aktiivselt Euroopa poliitikasse ning toetanud mitut sisserändevastast liikumist. Vabariiklaste suurrahastaja Musk on seotud ka Trumpiga, viimane on aga ebapopulaarne isegi Prantsusmaa parempopulistide seas.

Prantsusmaal kasvab siiski mure, et Musk võib sekkuda valimistesse.

"Muskil on täielik õigus oma arvamust avaldada. See pole probleem. Siiski peame tagama, et tema käsutuses olevad vahendid ei kallutaks Prantsusmaal toimuvat debatti ühe või teise kandidaadi kasuks," ütles Prantsusmaa välisministeeriumi pressiesindaja Pascal Confavreux.

Endine Euroopa Komisjoni volinik Thierry Breton, kes on varem korduvalt Muskiga tülli läinud, väljendas X-is sarnast seisukohta. "Elon Musk toetab Marine Le Peni. See on tema õigus. Nüüd peavad ametivõimud tagama, et X-i algoritm Euroopas ei soosiks ühtegi kandidaati," teatas Breton.

Leggeri ütles Politicole, et tunneb nüüd muret, et erakonna kriitikud kasutavad Muski kommentaari ära ning see annab partei poliitilistele vastastele võimaluse süüdistada RN-i valijate mõjutamises algoritmide abil.