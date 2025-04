Enefit Industry kuulutas välja Narva gaasielektrijaama hanke

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Industry kuulutas välja hanke, et rajada Narva Balti elektrijaama kompleksi 100-megavatine gaasil töötav elektrijaam. Hanke väljakuulutamine on Eleringi sagedusreservide hankel osalemise ja võimaliku investeerimisotsuse eelduseks.

Hankelepingu eeldatava maksumus on 100 miljonit eurot ning elektrijaam on planeeritud valmima 2028. aastal.

28. aprillil väljakuulutatud hankes hangib ettevõtte elektrijaama, mis on mõeldud elektri ja soojuse koostootmiseks ning sagedusreservide pakkumiseks. Planeeritava elektrijaama koguvõimsus on ligikaudu 100 megavatti. See põhineb gaasikolbmootorite tehnoloogial, kusjuures iga mootori võimsus jääb vahemikku 4–13 megavatti. Jaam peaks töötama peamiselt maagaasil või biometaanil ning suutma juba täna kütusena kasutada ka vesinikku, teatas Eesti Energia.

"Olukord nii sagedusturgudel kui ka päev-ette elektriturul näitab selgelt, et Eesti vajab uusi paindlikke ja juhitavaid tootmisvõimsusi. Gaasil töötava juhitava elektrijaama eeliseks on kiire käivitamine, mis aitab kiiresti reageerida just siis, kui elektrihind on kõrge," ütles Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp.

Elektrienergia tootmise kõrval saab jaam toota ka soojusenergiat. Gaasijaama töötamise tundidel saab jaama jääksoojust pakkuda Narva soojusvõrku.

"See elektrijaam ei lahenda Narva soojatootmise küsimust, kuid on siiski soojusenergia varustamise lisavõimalus ning võimaldab efektiivsemalt kasutada elektrijaamas tekkiva jääksoojuse," märkis Karp.

Hanke kvalifitseerimisfaas kestab kuni 29. maini. Esialgseid pakkumisi ootab Enefit Industry tänavu juuni lõpuks.

Elektrijaama plaanib Eesti Energia rajada Eleringi välja kuulutatud sagedusreservi hanke vastu.