Narvas tähistati 9. mail kahte püha

Venemaa etendab Narva elanikele võidupüha juba kolmandat aastat. Tänavu algas kontsert õhtul, et rohkem inimesi jõe kaldale meelitada. Kõlasid sõjateemalised laulud ja kõned. Jõepromenaadil oli kitsas, inimesi oli väga palju.

"Muidugi on minu jaoks võidupüha tähtsam kui Euroopa päev. Rohkem ikka võidupüha, sest kui poleks sõjas hukkunud poisse, poleks vist ka meid olemas," ütles Narva elanik Svetlana.

Narva linnuse seinalt jälgis kontserti Putini-Hitleri plakat.

Võidupühast vaid mõnesaja meetri kaugusel tähistati Euroopa päeva. Raekoja ees oli meeleolu rõõmsam ja inimesi oli Euroopa eri paigust.

Narva elanik Zlata ütles, et talle on Euroopa päeva kontsert südamelähedasem. "Olen Eestis sündinud ja kogu elu Eestis elanud, seepärast," lausus ta.

"Minu jaoks on 9. mai Euroopa päev. Olen ise rõõmus, et piirid on lahti, et me saame reisida, et me saame õppida ja töötada Euroopas," ütles Göteborgist tulnud Marina.

Mõlemad kontserdid toimusid ühel ajal. Nobedamad jõudsid nii promenaadile kui ka raekoja kontserdile.