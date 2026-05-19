Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

Narvas on umbes 350 hotellikohta, millest pea poole täidavad kaks suuremat majutusasutust. Need on hotellid Narva ja Inger. Neist vanima tegutseva hotelli Narva juht Vladimir Aret läheb eelolevale suvele vastu ettevaatliku optimismiga. Hotelli peamine külastaja on omapäi reisiv siseturist, kuid üha rohkem annavad tooni Põhjamaade ja Kesk-Euroopa turismigrupid, kes juba praegu moodustavad hotellis ööbijatest ligi neljandiku.

"Näeme hästi reaalselt huvi kasvu nii-öelda Soome, Skandinaavia ja Kesk-Euroopa külastajate poolt. Ja minu arvates see on meie uus auditoorium, kes nüüd hindab rohkem meie koha uudsust, ajalugu ja kultuurilist sügavust Narva linnas. See on Narva linnus, see on Kreenholmi manufaktuur. See huvi kasvab," rääkis Aret.

Suveturismi kitsaskohtadest rääkides ütles Vladimir Aret, et Narvas võiks olla rohkem just kohaliku kultuurilise eripäraga ja ka maitseelamustega seotud ettevõtmisi, mis siseturistile huvi pakuksid. Kuid suurimaks probleemiks on majutuskohtade nappus. Tihti ongi nii, et mõne suurema muusikafestivali korraldustiim paneb osalejatele kinni kogu hotelli ja festivali külalised peavad mujalt majutust otsima. Eriti suur puudus on kvaliteetsematest majutuskohtadest.

"Kõik suured üritused, mis meil korraldatakse, ei saa majutada kõiki huvilisi siia. See on ka suur probleem, et Narvas ei ole ostuvõimelisi kliente, kes ei saa leidma nelja tärni tasemel endale hotellitubasid," ütles Aret.

Teine Narva suur hotell, 80 kohaga Inger, elab siiani 9. mai lummuses, kui kõik piirilinna majutusasutused olid täielikult välja müüdud.

Hotelli juhi Vladimir Izotovi sõnul saabusid 9. mai geopoliitilist üle piiri vastasseisu uudistama turismigrupid Jaapanist, Singapurist ja Lätist, nii et 9. maid võiks hotellijuhi hinnangul korrata üle päeva.

Tõsiselt võttes vajaks aga Narva Vladimir Izotovi hinnangul isegi mitte niivõrd uusi suuremaid suveüritusi, vaid ühte ja pidevat töötavat huvikeskust, nagu seda on teaduskeskus Ahhaa Tartus, mis tooks Narva turiste aastaringselt.

Praegu sõltub Narva hotellide suvine täituvus ikkagi suurematest muusika- ja spordiüritustest, millest lähimateks on juuni alguses toimuvad Narva päevad ja Narva linna jooks.