Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Neeme Väli ja Margus Tsahkna

Samal ajal hoidis Ukraina Kremli peremeest tugeva surve all, korraldades nädala esimeses pooles droonirünnakuid Moskvale. Kui hästi on Moskva kaitstud ja mida näitavad paraadi korraldamise ajal rakendatud enneolematud julgeolekumeetmed? Stuudios on kindralmajor reservis Neeme Väli.

Euroopa Liidu välisministrid arutasid sel nädalal Ukraina toetamist Varssavis. Kui kaugele on jõutud Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtmisega? Millise mõjuga on järjekorras 17. sanktsioonipakett? Kas USA liidrite järjest kasvav kriitika Putini käitumise suhtes tähendab, et Washington soovib rahuvahendaja rollist välja tagurdada? Millist rolli hakkab täitma Euroopa Nõukogu juurde loodav eritribunal? Teemat avab välisminister Margus Tsahkna.

Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Rait-Roland Veskemaa, produtsent Tiina-Mari Koljak.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45.