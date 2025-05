USA aktsiaturud on jõudnud taas tipptaseme lähedale. Turud on USA presidendi Donald Trumpi tollipoliitikast toibunud ja Trump ise on samuti alguses ränkade meetmetena välja käidud otsuseid leevendanud, ütlevad Eesti analüütikud.

Aprilli alguses USA presidendi Donald Trumpi poolt kehtestatud kaitsetollid põhjustasid maailma aktsiaturgudel šokilaine, mille sarnast nähti viimati Covidi ajal. Kuid üsna kohe asus USA tollisõjas leevendusi tegema. Näiteks esialgselt Hiinale kehestatud 145-protsendistest tollidest jäi alles 30 protsenti.

"Trump kindlasti jälgib turgu, igal juhul. Hoolimata oma plaanidest ja ambitsioonidest ta ikkagi jälgib, mis turul toimub, ja on päris mitu tegurit, mis panid ilmselt natuke põlve väristama. Kuna samal ajal langesid aktsiad, langesid võlakirjad ja langes valuutakurss, oli väga korralik ehmatus turul. Praegu me näeme seda, et aktsiad on taas tõusuteel," lausus Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

"Kui me võtame selle arvesse, et S&P500 käis aprilli alguses lausa karuturul ära, siis indeksid on jõudnud kõrgemale, kui need aastat alustasid. Aga kõikide aegade tippudeni, kus need vahepeal veebruaris kauplesid, veel jõudnud ei ole, aga ega väga palju puudu ka ei ole," ütles LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Kui aga vaadata USA aktsiaturgu eurodes mõõdetuna, mis näiteks Eesti investoreid huvitab, siis seal vaatab aasta algusest alates vastu langus.

"Kuigi turud on taastunud, aktsiaturud on taastunud, siis dollar jätkab nõrgenemist. Viimased nädal aega on see suutnud tagasi tõmmata, aga aastases võrdluses dollar on kuskil kaheksa protsenti oma ostujõust euro vastu kaotanud," lausus SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

USA majanduses ei ole hakanud Trumpi ajal paremini minema. Reitinguagentuur Moody's langetas seetõttu riigi AAA krediidireitingu ühe pügala võrra.

"Standard&Poors ning Fitch tegid selle krediidilangetuse juba enne ära. Moody`s oli negatiivse väljavaatega juba pikalt ja nüüd siis lõpuks tegi selle ära. Aga mis vihjab USA majanduse käekäigule, on ilmselt ka see, et esimeses kvartalis siiski nähti langusnumbrit," ütles Laur.

Kuidas aktsiaturud edasi käituvad, sõltubki paljuski Trumpi järgmistest otsustest, leiavad analüütikud.