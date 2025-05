Saaremaal sai tosin hoonet festivaliga uue seinamaalingu

Uus Kaali järv ehk Suurbritannia tänavakunstniku Ed Hicksi looming tervitab juba kõiki järve poole minejaid Kaali kooli seinal. Kärla alevikus on aga Francisco Fonseca Portugalist juba nädal aega oma kõige suuremat seinamaali loonud ja seda Saaremaa ajaloolistest hoonetest.

"Ilu oli Saaremaal juba olemas. Kui mind festivalile kutsuti, siis läksin lihtsalt Google Earthi ja otsisin tänavaid. Nägin, mida linnadel on pakkuda ja panin kokku oma lemmikmajad. Tavaliselt meeldivad mulle vanemad, maalähedased ja maha jäetud majad. Panin mõned neist kokku ja tegin selle kompositsiooni," rääkis Fonseca.

Kaheksandat korda Eestis toimuv RUA tänavakunstifestival tõi Saaremaale tänavakunsti tipptegijaid kokku üheksast riigist.

"Meie kutse peale ütlesid tegelikult kõik kunstnikud jah. Selle kaheksa aasta jooksul, mil see festival toimunud on, on vist päris head kuuldused levinud ja paljud kunstnikud on sellest kuulnud ja tulevad siia väga hea meelega. Ja neile läheb hinge ka selle festivali missioon, mis on tuua tänavakunsti-visuaalkunsti just väikepaikadesse," lausus RUA tänavakunstifestivali kunstiline juht Salme Kulmar.

Saarlased saavad rõõmu tunda, sest tegemist on Saaremaa valla ajaloos ehk ligi kaheksa aasta jooksul vähestest kordadest kui suurima Eesti valla visuaali pisutki kunsti ja eripära juurde tuuakse.

"Ma arvan, et Saaremaa valla visuaal muutub väga, sest saime juurde väga palju maailmatasemel kunsti ja värvi. Ja ma loodan, et see inspireerib paljusid eraomanikke ka oma seinu kaunistama professionaalse tänavakunstiga," ütles Saaremaa vallakunstnik Reta Lall.

Kõige kaugemalt lendas Saaremaale USA-st väliseestlane Riivo Suave, kes Orissaare alevikku ühe pilkuköitva päkapikumütsiga rahvarõivas neiu maalis.

"Ma panen neid päkapikumütse oma joonistuste peale, see on selline lõbus asi, mida mulle meeldib teha," lausus Suave.

Laupäevaks peavad kõik tööd lõplikult valmis saama ja siis vaadatakse need ühiselt üle.