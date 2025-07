Kagu-Eesti festivalikorraldajaid kimbutab keeruline suvi

Heitlikud ilmastikuolud, üldine rahapuudus ja suur konkurents kultuuriürituste maastikul on seadnud Kagu-Eesti festivalikorraldajad keerulisse olukorda. Toimub vähem sündmusi, panused on tehtud kogukonna toele ja juba eos on arvestatud, et igale poole külastajaid ühtviisi ei jagu.

Juba sel neljapäeval algab Võrumaal Viitinas viies "Aigu om!" festival, mis keskendub Võrumaa muusikute loomingule ja looduses olemisele. Praeguses majanduslikus olukorras on raha aga tuntavalt vähem just kultuurivaldkonna, mistõttu sünnib seekordne festival suuresti kogukonna toel.

"Tänavu aasta on natuke keeruline olnud leida rahastust festivalile ehk tavapärasest rohkem toetume kogukonnale. Nõnda ongi tegelikult see aasta meil kogu programm kokku saanud just nii, et igaüks, kes siin ümbruses elab, pakub midagi välja - avab oma talu- või küüniuksed," sõnas "Aigu om!" festivali korraldaja ja muusik Mari Kalkun.

Reedel algab aga Setomaal Ostrova külas 15. Ostrova festival, kus kahe päeva jooksul jõuavad lavalaudadele nii seto pärimuskultuuriruumi esinejad kui ka Eesti tippartistid. Tänavu on festivali korraldamine keerulisem kui muidu, sest lisaks hinnatõusule tuleb rinda pista ka heitlike ilmastikuoludega.

"Maapind lihtsalt oli nii märg. Kuigi on näha laulupeolt, et rahvas on vihmaks valmis, keebid on olemas, kummikud on jalas, aga meil on vaja ka veokitega tuua kohale lava ja muu tehnika. Platsile saamine ja ligipääs oli väga-väga keeruline. Loomulikult ka see, et me vajadusel hakkame siia heina tassima, et plats kuivana hoida. See siis on juba lisakulu," lausus Ostrova festivali korraldaja Evelin Tulp.

Ostrova festival Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR

Setomaal Treskis suvekontserte ja Treski festivali korraldav Jalmar Vabarna ütles aga, et kehvast ilmast enam mõjutab tema tegemisi sündmusterohke suvi Eestis. Eelmise aasta kogemus näitas, et kõikjale inimesi ei jagu.

"Meil on sel aastal vist nüüd absoluutne rekordarv sündmusi Eestis. See mõjutab kõiki kultuurikorraldajaid. Sel aastal sai küll konkreetne otsus vastu võetud, et liigseid riske ei võta ja jääme nii-öelda sündmuste vaesemaks natukene ehk siis korraldame vähem sündmusi. Lisaks, kui varasemalt oleme ikkagi teinud Treskis neli või viis sündmust suve jooksul, siis sel aastal piirdume ainult festivaliga," ütles Vabarna.

Sündmuste korraldajatele on mureks ka elukallidus.

"Kulud kasvavad ju igal aastal, aga mitte inimeste sissetulekud. Me ei ole pileti hinda väga märkimisväärselt tõstnud, et kõik saaksid külastada, kes on meil siin 15 aastat käinud," lausus Tulp.

"Me oleme valinud sellise tee, et püüame hoida kõiki sündmusi kättesaadavana ja pigem ikka hoiame need piletihinnad madalad. Meil on ka väga palju tasuta sündmusi just tänu sellele, et kogukond panustab," lisas Kalkun.