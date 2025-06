Riigikontroll: Narva linnaühingud kannatavad sagedaste võimuvahetuste tõttu

Riigikontroll märgib neljapäeval avaldatud ülevaates, et kuna nõukogudes istuvad valdavalt linnavolikogu liikmed ja pea iga võimuvahetusega jagatakse kohad ümber, kulub uutel nõukogu liikmetel aega kohanemiseks ja asjadega kurssi viimiseks. Võimu vahetumisel vahetatakse nõukogu liikmed aga taas välja, mistõttu ei saa nad pilti ühingu seisust, probleemidest ja arendusvajadustest.

"Narva linnale kuuluvate ühingute puhul paistab olevat esiplaanil see, milline on ühingu nõukogu koosseis, mitte ühingute käekäik, selged omanikuootused või ühingute tegevuse eesmärgid," ütles riigikontrolör Janar Holm.

Narva linnal on valitsev mõju kokku seitsmes ühingus, millel on kolme kuni seitsme liikmega nõukogud.

"Ehkki 2011. aastal kehtestati seadusega nõue, et omavalitsus peab kehtestama ühingutes osalemise tingimused ja korra, siis Narvas ei ole 14 aastaga seda korda kehtestatud. Samas ei saa öelda, et otsuseid ei langetataks – meenub näide, kus vaid umbes nädala jagu toiminud koalitsioon jõudis enne lagunemist välja vahetada nõukogu koosseisu kuues ühingus seitsmest," täheldas riigikontrolör.

Pärast 2021. aasta kohalikke valimisi on praeguseks Narvas võimul juba kuues koalitsioon. Enamiku ühingute nõukogudes on selle ajaga tehtud muudatusi neli-viis korda.

Näiteks toob riigikontroll välja, et SA Narva Linnaelamu nõukogus on poliitilisi vangerdusi olnud viis ning viimaste kohalike valimiste järel on nõukogus jõudund olla 29 liiget 31st, mõni volikogu liige on selle ajaga olnud suisa nelja ühingu nõukogus.

Riigikontrolli hinnangul on ühingute nõukogude liikmetel raskusi oma rolli teadvustamisega ja nad kipuvad tegema juhatuse tööd. Nõukogu peaks aga seaduse järgi tegelema järelevalvega juhatuse üle ja strateegilise suunamisega.

Riigikontroll tuvastas ka, et Narva linn ei ole oma ühingute kontrollisüsteemi pärast Narva Vee 2019. aasta korruptsioonijuhtumit kriitiliselt üle vaadanud ega selles rõhuasetusi muutnud.

Kui toona oli korruptsioon seotud hangetega, siis praeguse volikogu valitsemisperioodil ei ole linn sellest ajendatuna pööranud korruptsiooniriski maandamisele täiendavat tähelepanu.

Samuti on ühingutele pööranud vähe tähelepanu volikogu revisjonikomisjon, mis on seitsmest ühingust kontrollinud vaid kahte. Riigikontrolli hinnangul ei ole varasema Narva Vesi korruptsioonijuhtumi valguses nii vähene tähelepanu põhjendatud. Ühtlasi näeb riigikontroll riski revisjonikomisjoni liikmete kuulumises ühingute nõukogusse.

"See ei ole küll keelatud, ent toob kaasa rollikonflikti ja võib mõjutada objektiivsust kontrolliobjektide valikul revisjonikomisjonis, sest sellisel juhul võib inimene olla korraga nii kontrollija kui ka kontrollitava positsioonis. Näiteks 2025. aasta aprillikuu seisuga oli Narva revisjonikomisjoni esimees samal ajal ka kahe linnaühingu nõukogu liige, millest ühes ta oli nõukogu esimees," toob riigikontroll välja.

Sellest lähtuvalt soovitab riigikontroll kehtestada linnal ühingutes osalemise reeglid, nagu näeb seadus. Ühingute strateegilise juhtimise korrastamiseks soovitas riigikontroll ühingute tegevuse Narva linnal selgelt, mõõdetavalt ja võrreldavalt eesmärgistada. Narva linnavalitsus nõustus soovitustega.