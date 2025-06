Arvi Tavast valiti taas Eesti Keele Instituudi juhiks

Lisaks Tavastile kandideeris EKI juhiks veel kolm inimest. Valimine oli salajane.

"Küllap suutis Tavasti pakutud visioon ja senine tegevus anda komisjonile piisava kindluse, et töö tasub usaldada Tavasti hoolde," sõnas HTM-i teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal.

"Keelevaldkonnas on kolm nihet: oleme käivitanud eestikeelsele haridusele ülemineku ja sellega seoses on EKI-il uusi ülesandeid. Teised arengud on keelemudelite valdkonnas - siin on EKI nende arengutega kaasas käinud ja keeletehnoloogia kompetents koondub sinna. Samuti on hariduses käivitunud tehisintellektiga seonduvad protsessid koolides ehk nn TI-hüpe," loetles Veinthal Tavasti väljakutseid.

Tavast on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse alal ning läbinud järeldoktorantuuri Saksamaal Tübingeni Ülikoolis. Aastatel 2011-2013 oli Tavast Eesti Keele Instituudis keeletehnoloogia osakonna juhataja ning alates 2014. aastast on olnud tegev erasektoris.