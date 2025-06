Vaid pool aastat tegutsenud restoran pälvis Michelini äramärkimise

Uues Arteri kvartalis asuva VÕIVÕI restorani omanik ja peakokk Vladislav Djatšuk on toitlustusäris juba vana kala. Prantsusmaal õppinud mees on käima tõmmanud neli restorani. Siiski tuli toidugiidi tunnustus talle üllatusena.

"Me teeme nii nagu oskame oma tööd, õpime ja proovime teha iga päev paremaks. Loodame, et järgmine aasta on veel paremad tulemused. Kas on tärn või ei ole tärni. Kõige olulisem, et meie klient on rahul ja restoran on täis," lausus Djatšuk.

Kui VÕIVÕI alustas tegevust alles pool aastat tagasi, siis NOA restorani peakoka saal on ühte Michelini tärni hoidnud juba 2022. aastast. Tunnustus on toonud aastate jooksul restoranile hulga uusi kliente.

"See annab kohe tunda esimesel aastal ja tekitab täiesti teise stabiilsuse restoranile ehk ka külastajate arv tõuseb. Pingutada tuleb sellegipoolest, sest see tunnustus ei ole iseenesest mõistetav. Samamoodi tuleb tegeleda kvaliteedi hoidmisega, turundusega ja inimeste hoidmisega," sõnas Siigur restoranide omanik ja kokk Tõnis Siigur.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse andmetel on Michelini toidugiid toonud Eesti restoranidele 9,5 miljonit eurot lisatulu. Seda eelkõige tänu toiduturismile.

"Ettevõtjad on andnud ka tagasisidet, et on tekkinud lausa sellised püsikliendid, kes on lähiriikidest ja kes tulevad Eestisse just oma kindla restorani pärast. Tulevad siia Michelini giidis olevate restoranide toite nautima," ütles ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse turismijuht Anneli Lepp.

Restoranipidajate sõnul varjutab saadud tunnustust keeruline majanduslik olukord. Kohalik restoranikülastaja käib harvem väljas söömas, võtab võimalusel odavama veini või jätab vähem jootraha.

"Me teame, et meil ei ole lihtne, eriti praegu hinnatõusu ja teiste probleemidega. Aga meil kokkadel on iga päev väga raske. Küll aga me lahendame seda ja naudime seda, mida me teeme," lausus Djatšuk.

Michelini restoranigiid märkis ära 43 Eesti toidukohta ehk kaheksa võrra rohkem kui aasta tagasi.