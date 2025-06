Suveteatrite taarakastidest saadud panditulu aitab lapsi teatrisse

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini magistrandid Mariann Hendrikson ja Mart Maide disainisid läbipaistvate külgedega kergesti teisaldatavad kastid, mis mahutavad 300–400 pandipakendit. Üks kastiätis toob teatrisse vähemalt neli last

Esimesed mobiilsed kogumiskastid jõudsid Tartusse Aparaaditehasesse, kus Draamateater mängib "Rahamaad" ning Loobu mõisa aida juurde, kus näeb Rakvere Teatri suvelavastust "Lahkumine".

"Me põrgatasime omavahel ja mõtlesime nii nurgelisemaid kui ka ümaramaid lahendus ja lõpuks jõudsime kuldse kesktee peale ja tegime teravad nurgad vähe laugemaks," ütles Maide.

"Väga palju ütleb ette taarakott ise, see on etteantud suurusega. Me ei ostnud uut kotti, vaid võtsime kasutusele koti, mida kasutab pandipakend, vaatasime sealt mõõdud ja hakkasime mõtlema, et kuidas selle ümber kast ehitada. Ja tuli üks oluline kriteerium, mobiilsus, ja me disainisime kasti, kust saab seinad ära võtta ja autosse pakkida ja pärast etendust järgmisesse sihtkohta sõita," lausus Hendrikson.