Swedbank muudab pangaautomaatide tööd – esmalt kaart, siis raha

"Kliendid kipuvad pärast sularaha kättesaamist automaadi juurest lahkuma ja jätavad kaardi masinasse. See on sagedane mure nii klientide kui ka panga jaoks," selgitas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets. "Seepärast katsetasime valitud automaatides teistsugust järjekorda: esmalt kaart ja siis raha. Tulemused näitasid selgelt, et kaarte unustati automaati palju vähem."

Arusaadavalt võib muudatus tekitada küsimuse, kas nüüd kiputakse automaati unustama hoopis sularaha. See risk on olemas, kuid praktika näitab, et raha jäetakse automaati märgatavalt harvem kui kaarti, teatas pank.

"Kui klient siiski unustab raha võtta, on automaat programmeeritud nii, et võtab välja võtmata sularaha mõne aja möödudes automaatselt tagasi," lisas Raagmets. "Sel moel on võimalik vältida rahakadu ning vajaduse korral saab klient pöörduda panga poole selgituse ja tagastustaotlusega."

Muudatus puudutab kõiki Swedbanki pangaautomaate üle Eesti ning jõustub 1. juulil. Kliente teavitab pank uuendusest automaatide ekraanidel olevate teavituste kaudu.

Üldiselt ongi mujal maailmas kasutusel "enne kaart, siis raha" järjekord. Eesti suured pangad on algusest peale kasutanud teistpidist korraldust.