Transpordiamet paneb väiksema liiklusõnnetuste arvu ilma arvele

Võrreldes eelmiste aastatega paistab 2025. aasta seni silma sellega, et liiklusõnnetustes kannatanuid on vähem, selgub transpordiameti statistikast. Ameti liiklusohutuse osakonna juhataja Maria Pashkevichi sõnul on peamine põhjus ebaharilikud ilmaolud.

Viiel eelmisel aastal on inimkannatanute arv liikluses jäänud aastas 1658 ja 2231 vahele ning hukkunute arv 50 ja 69 vahele.

Selle aasta esimese kuue kuuga oli liikluses kannatada saanud kokku 700 ning hukkunud 19 inimest. Eelmisel aastal oli sama ajaga kannatanuid 982 ja hukkunuid 24.

See tähendab, et tänavu on kannatanuid esimesel poolaastal olnud 29 ning hukkunuid 21 protsenti vähem kui eelmise aasta esimeses pooles.

Lisaks inimkannatanutega liiklusõnnetustele näitas selle aasta viie kuu statistika, et liikluskindlustusjuhtumid on vähenenud lausa 11 protsenti.

Pashkevichi sõnul on juhtumite vähenemine tingitud suuresti ilmaoludest, kus märts oli võrdlemisi soe, mai oli tavapärasest külmem ning suvi on seni olnud vihmane.

"Kindlasti selles mõttes ilmaoludel on oma mõju liiklusele ja kõigepealt see avaldubki kiiruses. Mida väiksemad kiirused, seda väiksem on tõenäosus, et raskem õnnetus toimub ja et selle õnnetuse tagajärjed on ka raskemad," selgitas Pashkevich.

Siiski tõdes Pashkevich, et jaanuarikuus tegeles ka politsei rohkem liiklusjärelevalvega ning kuigi see toimus vaid ühe kuu jooksul, on järelevalvel kiire mõju liikluses toimuvale.

Pashkevichi sõnul on samas veel vara rõõmustada liikluse ohutumaks muutumise üle, sest ilusamate suveilmadega muutub olukord liikluses tõenäoliselt ohtlikumaks.

"Kindlasti näeme, et mida ilusamaks lähevad ilmad, et kui on soe, päiksepaisteline ja hea ilm, siis kindlasti selle võrra ka liikluses kiirused kasvavad ja tegelikult ka liikluses osalevate sõidukite arv kasvab, sest neid liikumisi on võib-olla mõnevõrra rohkem ja kindlasti risk selles mõttes ka suureneb," lausus Pashkevich.