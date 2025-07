Viimsi volikogu liikmed süüdistavad esimeest umbusaldushääletuse takistamises

Aprillis esitasid 11 Viimsi vallavolikogu liiget umbusaldusavalduse volikogu esimehele Atso Matsalule (E200) ja aseesimehele Jan Treile (Isamaa). Avalduses heideti neile ette volikogu istungite puudulikku ettevalmistust, otsustusprotsesside läbipaistmatust, üksikute huvigruppide eelistamist kogukonna üldistele huvidele ning revisjonikomisjoni töö seiskumist.

Umbusaldusvalduses viidatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 42 lõikele 1, mille kohaselt on volikogu esimehe ülesandeks tagada volikogu töö järjepidevus ja efektiivsus.

"Volikogu esimees Atso Matsalu on 10. aprillil esitatud umbusaldusavalduse menetlusega viivitanud üle kolme kuu, kuigi seaduse järgi tuleb see järgmise istungi päevakorda lisada. Istung, kus avaldus on päevakorrapunktina lisatud, toimub 20. juulil, tähendades, et istung on planeeritud pühapäeva hommikule. See aga viitab soovile takistada demokraatliku protsessi normaalset toimimist," lausus Keskerakonna esindaja Raimo Tann.

Umbusaldushääletuse läbiviimist takistatakse nii istungi edasilükkamisega kui ka istungi päevakorra pikendamisega. Tanni sõnul on selline käitumine jällegi vastuolus seaduse nõuetega.

"Täiendavate päevakorrapunktide lisamine umbusaldushääletuse istungil ei ole lubatud. Kui volikogu esimehel on soov täiendavaid punkte arutada, tuleb selleks algatada eraldi istungi või saada volikogu liikmetelt nõusolek. Päevakorra pikendamise eesmärk on hajutada fookust ning välistada arutelu, milleks volikogu istung tegelikult kokku kutsuti," ütles Tann.

Valimisliidu Vali Viimsi esindaja Antoon Hubert Van Rens, Keskerakonna esindaja Raimo Tann ning Reformierakonna esindaja Siiri Visnapuu esitasid regionaal- ja rõllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele (E200) avaliku kirja, milles paluti tagasisidet Viimsi vallavolikogu esimehe Atso Matsalu tegevuse vastavusele kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

"Pöördusime avalikus kirjas ministri poole, paludes hinnangut volikogu esimehe tegevusele umbusaldushääletuse takistamisel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ametlik seisukoht on ühemõtteline: seadus nõuab, et umbusaldusavaldus tuleb arutada volikogu järgmisel istungil, " ütles Reformierakonna esindaja Siiri Visnapuu.

Visnapuu lisas, et ministeeriumi sõnul on seadusest tulenev nõue täidetud vaid siis, kui küsimus pannakse kohe järgmise istungi päevakorda ja hääletus viiakse ka läbi.

"Volikogu esimehe kohustus on tagada aus ja läbipaistev menetlus, mitte takistada volinike õiguste teostamist ega seada isiklikke või poliitilisi huve seadusest kõrgemale. Minu jaoks on volikogu ja vallavalitsuse vastutustundlik töö ning stabiilsuse säilitamine olulisem kui esimehe personaalküsimus. Mõne kuu pärast toimuvad valimised, mis annavad selge suuna, kuidas Viimsi arenguga edasi minna," sõnas Vali Viimsi valimisliidu esindaja Antoon Hubert Van Rens.

Van Ren lisas, et Vali Viimsi, Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsioonid ei osale pühapäeval toimuval volikogu istungil.

Matsalu: ma ei ütleks küll, et ma oleksin midagi takistanud

Viimsi volikogu esimees Atso Matsalu sõnul on kõik korrektne ning pühapäeval 20. juulil toimub volikogus erakorraline istung.

"Ma ei ütleks küll, et ma oleksin midagi takistanud. Teema on meil mõlemas päevakorras olnud ja nagu seadus ette näeb. Lihtsalt Viimsi valla põhimääruses tuleb välja, et kui kolm tundi on kestnud volikogu, siis on võimalik see ära lõpetada. Lihtsalt meil on nii palju teemasid, et oleme enne ära lõpetanud, aga igakordses päevakorras on see meil olnud. Ma ei oska siin küll öelda, mis mõttes ma takistanud olen. Mingit probleemi pole. Homme on meil erakorraline koosolek ja seal on võimalus oma päevakorrapunkti arutleda," sõnas Matsalu kommentaaris ERR-ile.

Trei: koalitsiooni etteheited minule ja Matsalule on naeruväärsed

Ka Viimsi volikogu aseesimehe Jan Trei hinnangul ei ole nemad usaldushääletuse läbiviimist takistanud.

"Meie kindlasti ei takista umbusalduse hääletuse läbiviimist Viimsi volikogus. Pigem näitab see tänase võimukoalitsiooni nõrkust ja hambutust umbusalduse menetluse protsessi läbiviimise korraldamises. Samuti osalemist Viimsi vallavolikogu istungitel, sest Reformierakonnal, Keskerakonnal, Valimisliit Vali Viimsi on Viimsi vallavolikogus 11 häält olemas, et umbusaldada volikogu esimeest ja mind volikogu aseesimehena. Pühapäeval on volikogu istung ning võimukoalitsioonil on võimalus umbusaldada volikogu esimeest ja aseesimeest," lausus Trei kommentaaris ERR-ile.

"Samuti on naeruväärne tänase koalitsiooni etteheited Atso Matsalule ja minule, kus meile heidetakse ette volikogu istungite puudulikku ettevalmistust, otsustusprotsesside läbipaistmatust, üksikute huvigruppide eelistamist kogukonna üldistele huvidele ning revisjonikomisjoni töö seiskumist," lisas Isamaa esindaja.

Trei sõnul korraldab kõikide volikogu otsuste ettevalmistamist vallavalitsus ja volikogu liikmetena ei kaasata Treid ega ka Matsalu eelnõude ettevalmistamise ja kujundamise protsessidesse.

"Tänane volikogu on võimukoalitsioonipoolt muudetud kummitempliks, kus sisulisi arutelusid ei peeta ning tegeletakse ainult eelnõude ja vajalike otsuste "ära koputamisega". Meile pigem tundub, et tänane võimukoalitsioon tegeleb üksikute huvigruppide eelistamist otsuste tegemisel maksumaksja raha eest," lisas Viimsi vallavolikogu aseesimees.

"Loodetavasti peale oktoobrikuised valimisi olukord Viimsi vallavolikogus muutub ning saame moodustada koalitsiooni nendest kandideerivatest jõududest, kes juhivad valda kaasavalt, sisuliselt ning annavad volikogule tagasi tema seadusest tuleneva legitiimsuse. Möödanikku võiks jääda volikogu kummitempli roll ja otsuste "ära koputamise" roll," ütles Trei.

9. aprillil toimunud Viimsi vallavolikogu istungil ei õnnestunud opositsioonil avaldada umbusaldust vallavanem Illar Lemettile ja abivallavanem Alar Mikule. Lemettile ja Mikule esitatud umbusaldusavaldusele olid kirjutanud alla Eesti 200, EKRE, Isamaa ja Kogukondade Viimsi esindajad ning parteitu saadik Kristel Potsepp.

Istungi alguses esitas vallavolikogu saadik Antoon Hubert Van Rens (valimisliit Vali Viimsi) umbusaldusavalduse volikogu esimehele Atso Matsalule, noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehele Anneli Laines-Enslingule ning volikogu aseesimehele Jan Treile.