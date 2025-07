Macronid kaebasid vandenõuteoreetik Candace Owensi laimu eest kohtusse

Delaware'i kohtule esitatud hagis seisab, et Owens on aastaid edastanud halastamatut laimukampaaniat Macronide vastu.

Owens on aktiivne sotsiaalmeedias ning tal on miljoneid jälgijaid. Märtsis hakkas ta taas levitama vandenõuteooriat, et Brigitte Macron võib olla mees. Owens väitis, et tegemist on ühe suurima skandaaliga poliitika ajaloos, vahendas CNN.

Kaebuses seisab, et Owens oli esimene inimene, kes tõi need alusetud väited USA ja rahvusvahelise publiku ette.

Sarnaseid väiteid levitasid varem kaks Prantsuse naist. Brigitte Macron kaebas nad 2022. aastal kohtusse ning võitis esimeses astmes. Naised võitsid seejärel apellatsiooni ja hagi liigub edasi kõrgemasse kohtusse.

Owens korjas selle kuulujutu üles, hakkas seda levitama, kogus juurde jälgijaid ning teenib selle käigus ka rohkem raha.