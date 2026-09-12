Sõja 1662. päev: Ukraina droonid süütasid tehased Venemaal Togliattis ja Taganrogis

Oluline 12. septembril kell 15.51:

- Põlengud Venemaal Togliattis ja Taganrogis;

- Zelenski on valmis G20 raames Putiniga kohtuma;

- Ukrainas on elu kaotanud pool miljonit Vene sõdurit;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1490 sõdurit.

Põlengud Venemaal Togliattis ja Taganrogis

Telegrami seirekanalite ExileNova+ ja Supernova+ andmetel tabasid Ukraina kaugmaa droonid Samara oblastis Togliattis asuvat kummitootmisettevõtet. "Venemaa Motownina" tuntud Togliatti asub umbes 900 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ja on koduks Venemaa suurimale riiklikule autotootjale AvtoVAZ.

Toljatti elanike tehtud kaadrid näitavad väidetavalt Ukraina droonide lendamist linna kohal põleva hoonega, mis paiskab suitsu. Paistab, et teised videod näitavad allatulistatud drooni põhjustatud kahjustusi elumajale, teatas Supernova+.

Varem tabasid Ukraina droonid Togliattis kummitehast 12. juunil. Ukraina kindralstaap kinnitas rünnakut, aga ka kahju tehasele, mille toodangut kasutatakse taktikaliste ja ballistiliste rakettide jaoks mõeldud tahke raketikütuse edasisel tootmisel.

Venemaa edelaosas Rostovi oblastis Taganrogis tabasid Ukraina droonid väidetavalt ka autotootmisettevõtet. Aasovi mere rannikul asuv linn on umbes 40 kilomeetrit Ukraina piirist idas.

Taganrogi elanike kaadrid näitavad Supernova+ andmetel suuri tulekahjusid linna lähedal asuvalt lennuväljalt ja taevasse tõusid suitsusambad.

Zelenski sõnul on ta valmis Miamis G20 raames Putiniga kohtuma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval avaldatud intervjuus, et on valmis kohtuma Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga G20 tippkohtumisel Miamis.

Ringhäälingu Deutsche Welle küsimusele, kas ta kohtuks detsembris toimuval kogunemisel Putiniga, kui mõlemad liidrid kutsutaks, vastas ta: "Jah, muidugi. Me peame tulema. Me peame kohtuma, rääkima ja otsuseid tegema."

Kreml teatas laupäeval, et ei ole veel otsustanud, kas Putin läheb G20 tippkohtumisele Miamis.

"Me ei tea veel, kas me Miamisse läheme," vahendas Vene uudisteagentuur TASS Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Vene sõjavang, kes pääses Venemaale Vene-Ukraina vangidevahetuse käigus 19. augustil. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Kirill Kallinikov

Ukrainas on elu kaotanud pool miljonit Vene sõdurit

Briti luure teatas reedel, et Moskva täiemahulises sõjas Ukraina vastu on seni hukkunud hinnanguliselt 500 000 Vene sõdurit.

Sky News vahendas, et Ühendkuningriigi relvajõudude juht Sir Rich Knighton tõi ajakirjanikele antud avalduses välja andmed Vene vägede kaotuste kohta.

"Minu hinnangul illustreerivad need arvud selgelt inimelude asjatut raiskamist – seda nii vähese edu nimel ja president Vladimir Putini niivõrd ebaseadusliku eesmärgi nimel," ütles Knighton.

Knightoni sõnul langes suurem osa Venemaa kaotustest ajavahemikku alates 2023. aasta jaanuarist. Selle aja jooksul vallutas Venemaa vaid kaks protsenti Ukraina territooriumist.

Ühendkuningriigi luure-, küber- ja julgeolekuagentuuri juht Anne Keast-Butler on varem öelnud, et uus luureinfo näitas, et mai lõpuks oli sõjas hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit.

Knighton märkis, et Vene vägede kogukaotuste – mis hõlmavad hukkunuid, haavatuid ja teadmata kadunuid – arvuks alates 2022. aasta veebruarist hinnatakse 1,5 miljonit, mis ühtib Ukraina hinnangutega.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 11. septembril, et Vene vägede kogukaotused (hukkunud, haavatud ja teadmata kadunud) ületavad alates täiemahulise sissetungi algusest 1,5 miljoni piiri. See arv sisaldab 1490 kaotust, mida Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul.

Kremli inimkaotused Ukrainas ületavad nüüd Vene ja Nõukogude vägede kogukaotusi kõigis sõdades ja relvakonfliktides, mida peeti 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi alguses, teatas peastaap.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1490 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 503 880 (+1490);

- tankid 12 341 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 312 (+7);

- suurtükisüsteemid 49 516 (+64);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2109 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1622 (+4);

- lennukid 441 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid 2 573 (+23);

- operatiivtaktikalised droonid 510 130 (+1925);

- tiibraketid 5103 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 147 211 (+613);

- eritehnika 4 666 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.