Venemaa uus segaja on GPS-häireid idapiiri lähistel suurendanud

"Lendamine ja laevaga reisimine on jätkuvalt turvaline, nii mere- kui ka õhutranspordil on esmased navigeerimisvahendid teised ning ilma GPS signaalita kasutatavad," teatasid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning transpordiamet neljapäeval.

"Läänemere piirkonnas on kaks suuremat häirete piirkonda: Kaliningrad ja Peterburi. Viimasel ajal oleme täheldanud uut segajat, mis mõjutab eelkõige droonide lennutamist Narva ümbruses ja Narva lahe rannikualadel," ütles TTJA sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu.

Häirete mõju võib olla drooni lennutades tuntav idapiiri äärsetel aladel, mujal kesk- ja lääne-Eestis pigem mitte.

Politsei- ja piirivalveamet on juba varasemalt kehtestanud idapiiri läheduses droonidele viiekilomeetrise lennukeelu ala, et segamistest põhjustatud võimalikud õnnetused ei ohustaks inimeste elu ja vara.

GPS-häirete kasvu on TTJA täheldanud alates 2023. aasta juunist. Sellised häired on peamiselt tuvastatavad kõrgemal Eesti õhuruumis, alates kõrgusest 5000 jalga, ning võivad mõjutada Eesti õhuruumis lendavate lennukite asukohatäpsust. 2024. aastal lisandusid teated ka Soome lahelt, kus laevadel esines häireid GPS-ga.

Segaja mõju saab likvideerida üksnes selle välja lülitamisega ning üle piiri seda mõju tehniliste vahenditega neutraliseerida ei ole võimalik. Antud juhul asub segaja naaberriigi territooriumil ning riikidevahelisi suhteid selles valdkonnas reguleerib Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU), mille liikmed on nii Eesti kui Vene Föderatsioon, teatas TTJA.

"Tänu korduvatele tähelepanu juhtimistele nii Eesti kui lähiriikide poolt on häiringute teema ITU-s püsivalt päevakorral. Lisaks on Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) mõistnud hukka Venemaa poolse GPS häirimise meie piirkonnas. Teema oli tõsiselt päevakorral ka juunis Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite kohtumisel Luksemburgis, kus justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tõi välja, et arvestades hiljutisi intsidente, vajab Euroopa Liit oma sõltumatut satelliitsidesüsteemi," märkis amet.