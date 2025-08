Kertu Orro paneb Eesti Kontserdi juhi ameti maha

Kolleegidele Eesti Kontserdis ja selle allasutustes saadetud kirjas toob Orro välja, et koostöö mullu detsembris tööd alustanud Eesti Kontserdi nõukoguga on kujunenud järjest keerulisemaks.

"Hiljuti tõstatati meedias kultuurivaldkonda puudutav küsimus: kes seisab juhi selja taga? Teate, ma vaatan oma selja taha ja näen, et seal valitseb vaid tühjus," seisab ERR-i valdusse jõudnud kirjas.

Orro sõnul on ta alati väärtustanud sisulist ja edasiviivat dialoogi, kus riigi esindajad panustavad aktiivselt strateegilisse mõtlemisse ja jagavad vastutust Eesti kultuurielu edendamisel. Muu hulgas ootas ta sihtasutuse omaniku esindajalt partnerlust.

"Kahjuks olen selle asemel kogenud tühjust – osalust, mis on formaalne, kuid mitte sisuline. Kui teadmine, et oled juhina üksi, saab igapäevaseks, on aeg teha järeldusi," tõdes Orro, lisades, et dialoog nii sihtasutuse nõukogu kui ka ministeeriumiga on tema hinnangul praktiliselt lakanud olemast.

"Nõukogu ja kultuuriministeeriumi poolt lähtuv juhtimiskultuur ja väärtused on liikunud suunas, kus mul ei ole juhina enam võimalik jääda iseendaks ega tagada Eesti Kontserdile tulemuslikku ja arendavat juhtimist. Seega on minu valik kõrvale astuda," ütles Orro.

Orro kirjutas veel, et saab lahkuda uhkusega, kuna Eesti Kontsert on praegu professionaalsem kui kunagi varem ning väga hea tervise juures.

"Meie finantsseis on tugev, tulemused valdkonna parimad. Meil on investeerimisvõimekust ja julgust vaadata tulevikku. Veelgi olulisem – meil on head inimesed. Meil on meeskond, kus suhtlemine on aus ja avatud, kus tuntakse omavahelist hoolimist ja toetust. Meil on muusikud ja armas publik, kes oskab hinnata meie pingutusi. Me suudame olla nii hinnatud tööandja kui ka inspireeriv korraldaja. Ma olen selle üle väga uhke!"

Orro viimane tööpäev Eesti Kontserdi juhina on eeldatavasti 11. november 2025. Eesti Kontserdi juhiks sai ta 2019. aastal. Praegune viieaastane ametiaeg hakkas Orrol jooksma 2021. aasta alguses.

Eesti Kontserdi praegusesse nõukokku kuuluvad kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar, kultuuriministeeriumi muusikanõunik Kertu Aksiim, dirigent Andres Kaljuste, rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink ja kultuuriministeeriumi õigus- ja haldusosakonna juhataja Merle Põld.

Kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

ERR.ee lisab kultuuriministeeriumi kommentaari esimesel võimalusel.

SA Eesti Kontsert on Eesti suurim kontserdikorraldaja. Selle muusikaline tegevusala on lai, hõlmates sümfoonilist ja kammermuusikat, džässi, koorimuusikat ning elektroonilis-akustilist muusikat.