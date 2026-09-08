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Iraan ähvardab USA-d uue majandussõja ja rakettidega

Välismaa
Iraani Bandar Abbasi sadama lähistel seisvad kaubalaevad.
Iraani Bandar Abbasi sadama lähistel seisvad kaubalaevad. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ATTA KENARE
Välismaa

Iraan ähvardas teisipäeval Ameerika Ühendriike majandussõjaga ning teatas, et on tulistanud USA sõjalaevade pihta täiustatud raketi, tuues sellega esile võimaluse edasiseks eskalatsiooniks sõjas, kus mõlemad pooled korraldasid alles mõni päev tagasi teineteise vastu uusi rünnakuid.

Kuus kuud kestnud sõda on kulgenud vahelduvate pauside ja perioodiliste ägenemiste tsüklis. Viimati teatas USA rünnakutest Iraani sihtmärkide vastu laupäeval, kui USA väed tabasid kolme Iraani naftatankerit. Iraani riigimeedia teatas pühapäeval, et Iraan kasutas mitme USA aluse vastu korraldatud rünnakutes raketti Qassem Basir.

Samal ajal ründas Iraani toetatud Jeemeni huthide relvarühmitus mitut Saudi Araabia linna, haavates 73 inimest, teatas Saudi Araabia juhitud koalitsiooni pressiesindaja teisipäeval. See on järjekordne märk, et oht konflikti laienemiseks ulatuslikumaks piirkondlikuks sõjaks suureneb, kuna diplomaatilised jõupingutused on takerdunud.

Hoolimata USA katsetest avada Hormuzi väin, on Iraan jätkanud ülemaailmse nafta- ja gaasitarnete jaoks elutähtsa veetee kaudu toimuva laevaliikluse häirimist. Sel nädalal on kaubalaevade liiklus väinas taas vähenenud.

Iiraani islamivabariik on lubanud lähipäevil välja kuulutada Pärsia lahes uue piiranguala ning avaldada kaardid Hormuzi väina läbiva uue laevakoridori kohta. Millal täpselt üksikasjad avaldatakse, ei olnud siiski selge.

Meresõidu keelutsoon

Uus piiranguala algaks Iraani kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu sekretäri Mohsen Rezaei sõnul kohast, kus USA Iraanile kehtestatud blokaad algab, ja ulatuks Pärsia lahele. Pühapäeval riigitelevisioonile antud intervjuus lisas ta, et kõik piirkonda sisenevad alused kantaks Iraani sanktsiooninimekirja.

Teisipäeval kordas Rezaei sotsiaalmeediaplatvormil X nii majanduslikke kui ka sõjalisi ähvardusi.

"Viimastel päevadel on Washington saanud Iraani uutelt rakettidelt selge hoiatuse. Majandussõjale vastatakse Pärsia lahte hõlmava meresõidu keelutsooniga, mis ulatub blokaadi piirini. Meie operatiivne hoiak USA sõjalaevade ja baaside suhtes on põhjalikult ümber kujundatud," ütles Rezaei.

Tõenäoliselt viitas Rezaei ballistilisele raketile Qassem Basir, mille Iraani meedia teatel tulistas Iraani armee USA sõjalaevade pihta Hormuzi väina lähedal. USA sõjavägi teatas, et selle sõjalaevad suutsid raketirünnaku tõrjuda.

Hoolimata ulatuslikest USA rünnakutest, mis on nõrgestanud Iraani tavarelvajõude ja tabanud valusalt riigi juba niigi raskustes majandust, on Iraan säilitanud oma raketi- ja droonirünnakute korraldamise võime. See lubab tal ähvardada Hormuzi väina läbivaid naftatankereid, kui need ei saa Iraanilt luba ning rünnata Pärsia lahe naaberriike, kus asuvad USA sõjaväebaasid.

Iraani uus rakett

Iraan on kirjeldanud Qassem Basiri täiustatud raketina, millel on parem manööverdusvõime ja mis suudab raketitõrjesüsteeme vältida. Selle juhtimissüsteem on väidetavalt tõhus ka elektroonilise sõjapidamise tingimustes. Iraani uudisteagentuur Fars teatas, et raketti kasutati esimest korda lahingus 2025. aasta juunis Iisraeli vastu.

Mõned analüütikud oletavad, et Iraani mõju Hormuzi väina üle võiks väheneda, kui USA uued majandussanktsioonid muutuvad Teheranile üha raskemini talutavaks.

Enne sõja algust läbis Hormuzi väina ligikaudu viiendik maailma nafta- ja veeldatud maagaasi saadetistest. See andis Iraanile võimaluse ähvardada Pärsia lahe naaberriikide naftat ja gaasi eksportivaid tankereid. See on tõstnud energiahindu ajal, mil USA avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et Iraani sõda on riigis ebapopulaarne ning suurendanud sellega president Donald Trumpi Vabariikliku partei riske novembris toimuvatel kongressivalimistel.

"Nafta hind langeb järsult, nagu kõik muu praegu langeb (aga veel rohkem!), kui me Iraani vastu sõja VÕIDAME. Kolm dollarit galloni eest, kuid lõpuks alla kahe dollari galloni eest. Kõik juhtub kiiresti ja Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva," kuulutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump ei ole veel saavutanud eesmärke, mille ta seadis endale 28. veebruaril operatsiooni "Epic Fury" alustades: lõpetada Iraani tuumaprogramm, peatada riigi võime rünnata oma naabreid ning luua tingimused, mille abil iraanlased saaksid oma juhtkonna kukutada.

Teherani vaimulikud valitsejad on endiselt võimul ning soovivad sõjast väljuda senisest tugevamana. Nad nõuavad jätkuvalt sanktsioonide leevendamist ning loodavad tulevikus koguda tasu laevadelt, mis kasutavad Hormuzi väina.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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