Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

Infortari tütarühing Infortar Agro laiendab oma põllumajandustegevust Leetu, ostes sealse põllumajanduskontserni UAB Litagra, mis tegeleb piima- ja taimekasvatuse, linnukasvatuse, söödatootmise ning muude põllumajandustegevustega.

Infortar Agro teatas börsile, et sõlmis Litagra sajaprotsendilise osaluse omandamiseks lepingu esmaspäeval.

Litagra on 1991. aastal tegevust alustanud Leedu põllumajanduskontsern, mille tegevus hõlmab piima- ja taimekasvatust, linnukasvatust, söödatootmist ning muid põllumajandusega seotud tegevusi.

Litagra gruppi kuuluvad UAB Joniškio Grūdai, UAB Litagros Žemės Ūkio Centras ja Agrohold Estonia OÜ, kelle osad kuuluvad sajaprotsendiliselt UAB Litagrale. Kokku on Litagra grupis lisaks emaettevõttele 34 ettevõtet.

Tehing laiendab Infortari põllumajandustegevust Leetu ning täiendab Infortari seniseid investeeringuid selles valdkonnas Eestis. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisanduks linnukasvatus kalkuni- ja broilerifarmidega.

"Eesti ja Leedu on läbi aegade olnud põllumajanduse riigid. Siinne laiuskraad ja kliima soosivad piima tootmist, meie lehmad annavad Euroopas kõige rohkem piima ning meil on kõige moodsamad farmid. Just piim on meie peamine maavara ning toodangu suurendamisel võiks see olla oluline ekspordiartikkel ja tagada meile koha rahvusvahelises konkurentsis," ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Infortari tegevjuht Martti Talgre lisas, et nad on Leedus tegutsenud kaheksa aastat, kogenud investorisõbralikku keskkonda ja saanud osa majanduse kasvust.

"Leedus väärtustatakse põllumajandust kõrgelt ning tulemus ja tootlikkus on hea, seetõttu otsustasime teha ka Eesti ühe suurima välisinvesteeringu Leedu põllumajandusse ning investeerida pika ajalooga hästi toimivasse ettevõttesse," lausus Talgre.

Alates 2011. aastast Litagra aktsionär olnud Invalda INVL teatel kinnitab tehing ettevõttes loodud väärtust ja tähistab eduka investeerimistsükli lõppu.

"Viisteist aastat tagasi investeerisime Litagrasse eesmärgiga arendada konkurentsivõimelist ettevõtet, mis keskendub toidu- ja põllumajandussektori suurema lisandväärtuse ja kasumlikkusega valdkondadele. Aastate jooksul investeerisime järjepidevalt piima- ja linnukasvatusse, laienesime uutesse ärivaldkondadesse ning väljusime tegevustest, mis ei sobinud enam meie strateegiaga," ütles Invalda INVL-i tegevjuht Darius Šulnis.

Litagra senine juhtkond jätkab ettevõtte igapäevase tegevuse juhtimist ning Infortar ei kavanda tehingu tulemusena olulisi muudatusi ettevõtte senises tegevuses. Tehingu lõpuleviimiseks on vaja saada ametiasutustelt load ja nõusolekud ja täita muid lisatingimusi.

Litagra grupis töötab ligikaudu 400 inimest. Eelmise aasta lõpu seisuga oli kontserni konsolideeritud käive 69 miljonit eurot ja EBITDA 14,5 miljonit eurot. Kontserni haritava maa kogupindala on 10 500 hektarit.

Litagra tütarühing UAB Sūduvos Ūkis, mis kuulub täielikult ettevõttele UAB Joniškio Grūdai, on Baltikumi suurim kalkunikasvatusettevõte. Ettevõte tegutseb kuues tootmisüksuses, kus on 29 kaasaegset farmi kokku 160 000 kalkuniga.

Lisaks tegeleb kontsern broilerikasvatusega, mille võimsus on ligikaudu 360 000 broilerit ühe kasvutsükli kohta. Linnukasvatust toetab kontserni kuuluv UAB Joniškio Grūdai, mis tootis 2025. aastal 69 000 tonni täissööta ja sellega seotud tooteid, sealhulgas proteiini-, vitamiini- ja mineraallisandeid, eelsegusid, peibutussööta ning lemmikloomatoitu. Ettevõte varustab täissöödaga ka Litagra Groupi linnukasvatusettevõtteid.

Litagra tütarühing UAB Litagros Žemės Ūkio Centras (LŽŪC) on Leedu suuruselt kolmanda piimakarjaga põllumajandusettevõte, mis tegutseb kaheksas farmis ning keskendub piimakarjakasvatusele ja taimekasvatusele. Ettevõtte piimakarjas on ligikaudu 8300 lüpsilehma, noorlooma ja pulli ning aastas toodetakse keskmiselt 35 000 tonni toorpiima.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Kokku kuulub kontserni 107 ettevõtet ning arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6890 inimesele.