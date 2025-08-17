X!

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

Foto: Mootorispordi Muuseum
Harjumaal Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb augusti lõpus uksed kinni ja koondab töötajad. Välisturism pole taastunud ning esimest korda muuseumi kaheksa tegutsemisaasta jooksul on näha, et Eesti inimestel napib raha muuseumikülastusteks.

Ellamaa kunagises elektrijaamas kaheksa aastat tegutsenud mootorispordimuuseum on üle elanud nii koroonaaegse mõõnaperioodi, Soome ja Peterburi turistigruppide kadumise kui ka kolme ja poolekordse elektrihinna tõusu.

"Nendest kõigist me tulime välja, sest me veel eelmine aasta suutsime ennast nulljoonele tõmmata erinevate uute projektidega," ütles muuseumi asutaja Arno Sillat. "Aga sellel aastal tuleb tõdeda, et maksutõusud on meie põhiklientuuri, kes on ikkagi kohalik inimene, kuna teised on ära langenud, siis nende maksevõime on läinud oluliselt väiksemaks."

Esimesed märgid keeruliste aega saabumisest olid näha juba talvel, kui langes suveniiride müük, juuliks oli selge, et külastajaid on tänavu kolmandiku võrra vähem ja see seab eramuuseumi pidajad keerulise valiku ette.

Töötajad on koondamisteate juba kätte saanud ning muuseumiuksed suletakse 31. augustil.

"Me kusagil novembris, detsembris teeme ajurünnakuid, kas ja kuidas me läheme edasi," ütles Sillat ja tõdes, et perspektiiv on üsna ebaselge.

"Meie ülesanne täna on leida momule [mootorispordi muuseumile] tegevusalasid, mis ei ole võibolla samast faktorist. Arvestades tänast olukorda võib-olla me peaksime ühes löövis tootma granaate. See on päevakorrane ja sellega teeniks raha, võib olla midagi muud," rääkis Sillat.

Mõne aasta eest näiteks aitas külastajate arvu märkimisväärselt kasvatada muuseumi õuele rajatud eriskummalise kujuga aed.

Eelmisel aastal tuli kolmandik külastajaid vaatama just Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringiraja kujulist aeda. Eveli Ustavi kujundatud aed tunnistati tänavu Eesti kõige kaunimaks lillepeenraks.

Sillat on mootorispordiajalugu talletanud 40 aastat ja kui muuseumiuksed jäävadki suletuks, siis deponeeritud eksponaadid tagastatakse omanikele, osa väljapanekust ilmselt jõuab spordimuuseumisse.

Laitse rallipargi tegevjuhi Üllar Suvemaa sõnul ainult eramuuseumi pidamisest ära elada pole võimalik.

"Kui muuseumil ei lähe hästi, siis võib olla autokoolis läheb hästi ja kardisõidus läheb hästi. Me kompenseerime seda miinust teiste teenuste ja ettevõtmistega," ütles Suvemaa.

Kui eestlased leiavad jätkuvalt tee Laitsesse, siis välisturiste pole seal nähtud koroona algusest saadik. Samas on välisturistid muuseumidele olulised kliendid.

"Absoluutselt mingit liikumist ei ole. See, et statistika ütleb, et Tallinna linnas on restoranides natukene rohkem või hotellide täituvus on natukene parem, siis tegelikult sealt kaugemale see turist ei jõua," lausus Suvemaa.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

