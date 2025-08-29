X!

Tamme-Lauri tamme oksast valmis pink

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Võrumaal Urvaste lähistel kasvava Tamme-Lauri tamme murdunud oksast on valminud puidust skulptuur, mis on ühtlasi ka pink, Eesti jämedaima tamme uudistajad saavad nüüd puu juures jalgu puhata ning
umbes 700 aasta vanust tamme vaadelda.

Eesti vanima puu puidust valmistatud pingil on üllatavalt mugav istuda ning siit avaneb hea vaade sellele iidsele puule.

"Eelmisel aastal juulikuus murdis tormihoog ühe päris suure oksa maha ja siis oli mõtlemise koht, et mis sellest oksast nüüd edasi saab. Pärimuse järgi ei tohi püha puu juurest mitte midagi ära viia, siis kuulutaski RMK välja ideekonkursi, et mis sellest oskast nüüd saab ja arvamisi tuli seinast-seina ja peale jäi idee, et võiks sellest midagi püsivamat teha," rääkis RMK loodsuvaht Mati Urbanik.

Seejärel pakkusid Pallase kunstikooli õpilased välja ideed, millist istumist võimaldavat skulptuuri 2,7 meetri pikkusest ja 60 sentimeetrise läbimõõduga oksast valmistada saaks. Nelja kavandi hulgast osutus võitjaks Andi Poolaku kavand "Sirutus", millest pingi meisterdas ettevõte Puu Vägi.

"Sellisest lagunenud puust midagi veel väärikamat teha on päris raske. See pink on nii mitmefunktsionaalne, siin saab ise olla, saab tulla üksinda mediteerima Tamme-Lauri tamme juurde või noorpaarid mahuvad siia ilusti istuma või saab panna siia juubilari. Naljahambad on selle ristinud juba hispaania teeteoks, just vaadates selle pingi tagumist osa, aga ma mõtlen, et kui meil on siin selline hiiglaslik tigu, siis päris teeteod Urvaste maile ei jõua," ütles Urvaste kogukonna esindaja Airi Hallik.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 29. august

22:08

Suri ooperilaulja Taimo Toomast

22:07

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:05

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

21:48

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

21:42

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

21:42

Tamme-Lauri tamme oksast valmis pink

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:36

Alijev kritiseeris enneolematult teravalt Venemaad

21:01

Zelenski: Venemaa koondab Pokrovski lähistele 100 000 sõdurit Uuendatud

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

09:15

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

04:36

Mõned tänavakodutud keelduvad sotsiaalteenustest

ilmateade

loe: sport

22:45

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

22:28

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

22:25

RALLIBLOGI | Tänak tõusis esikohast kaheksa sekundi kaugusele Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 29. august

loe: kultuur

22:08

Suri ooperilaulja Taimo Toomast

18:25

Anna-Stina Treumundi looming jõuab Kumus ulatuslikule väljapanekule

15:36

Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

15:29

Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

loe: eeter

15:23

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

13:36

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

11:13

Aleksandra Murre: 17. sajandil kujutati iga lille tagamõttega

09:37

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

15:50

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

15:45

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

15:20

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

12:40

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

12:30

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

12:25

Laupäeval sajab kohati vihma

12:20

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

09:55

Rohelised seavad valimiste peateemadeks teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna

09:50

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo