Tamme-Lauri tamme oksast valmis pink

Eesti vanima puu puidust valmistatud pingil on üllatavalt mugav istuda ning siit avaneb hea vaade sellele iidsele puule.

"Eelmisel aastal juulikuus murdis tormihoog ühe päris suure oksa maha ja siis oli mõtlemise koht, et mis sellest oksast nüüd edasi saab. Pärimuse järgi ei tohi püha puu juurest mitte midagi ära viia, siis kuulutaski RMK välja ideekonkursi, et mis sellest oskast nüüd saab ja arvamisi tuli seinast-seina ja peale jäi idee, et võiks sellest midagi püsivamat teha," rääkis RMK loodsuvaht Mati Urbanik.

Seejärel pakkusid Pallase kunstikooli õpilased välja ideed, millist istumist võimaldavat skulptuuri 2,7 meetri pikkusest ja 60 sentimeetrise läbimõõduga oksast valmistada saaks. Nelja kavandi hulgast osutus võitjaks Andi Poolaku kavand "Sirutus", millest pingi meisterdas ettevõte Puu Vägi.

"Sellisest lagunenud puust midagi veel väärikamat teha on päris raske. See pink on nii mitmefunktsionaalne, siin saab ise olla, saab tulla üksinda mediteerima Tamme-Lauri tamme juurde või noorpaarid mahuvad siia ilusti istuma või saab panna siia juubilari. Naljahambad on selle ristinud juba hispaania teeteoks, just vaadates selle pingi tagumist osa, aga ma mõtlen, et kui meil on siin selline hiiglaslik tigu, siis päris teeteod Urvaste maile ei jõua," ütles Urvaste kogukonna esindaja Airi Hallik.