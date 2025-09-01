X!

Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

Autod Tallinnas.
Autod Tallinnas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus 27 riigikogu liikme ettepanekul neljapäevaks kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on rahanduskomisjoni algatatud mootorsõidukimaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine.

Erakorralise istungjärgu esimene istung algab kell 10. Juhul kui istungil eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, toimub teine istung kaks tundi pärast esimese istungi lõppu.

Juhul kui nimetatud eelnõu teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas istung üks tund pärast teise istungi lõppu.

Eelnõuga luuakse alus mootorsõidukimaksu maksustamisperioodi lühendamiseks. Õigus lühendamiseks tekib kahel juhul. Kui sõiduk liiklusregistrist kustutatakse, lühendatakse jooksva aasta maksustamisperioodi kuni selle ajani. Samuti peatatakse maksukohustus sõiduki ajutisel kustutamisel ajaks, mil see on varguse tõttu politsei- ja piirivalveameti poolt tagaotsitavaks kuulutatud. Sellega viiakse mootorsõidukimaks kooskõlla põhiseadusega ja tagatakse proportsionaalne omandipõhiõiguse piirang.

