Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

Erakorralise istungjärgu esimene istung algab kell 10. Juhul kui istungil eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, toimub teine istung kaks tundi pärast esimese istungi lõppu.

Juhul kui nimetatud eelnõu teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas istung üks tund pärast teise istungi lõppu.

Eelnõuga luuakse alus mootorsõidukimaksu maksustamisperioodi lühendamiseks. Õigus lühendamiseks tekib kahel juhul. Kui sõiduk liiklusregistrist kustutatakse, lühendatakse jooksva aasta maksustamisperioodi kuni selle ajani. Samuti peatatakse maksukohustus sõiduki ajutisel kustutamisel ajaks, mil see on varguse tõttu politsei- ja piirivalveameti poolt tagaotsitavaks kuulutatud. Sellega viiakse mootorsõidukimaks kooskõlla põhiseadusega ja tagatakse proportsionaalne omandipõhiõiguse piirang.