Alan Vaht: automaksu kohta peab tegema kiire otsuse

Arvamus
Alan Vaht
Alan Vaht Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Automüüjad on juba teist aastat järjest väga keerulises olukorras. Selle otsene põhjus on poliitiliselt tekitatud segadus automaksu ümber nii selle ettevalmistamise ajal kui ka nüüd, mil arutatakse maksu võimalikku tühistamist. Suurimad kaotajad on automüüjad, sest ebakindlus põhjustas ja põhjustab ka nüüd autoostu otsuste edasi lükkamist, kirjutab Alan Vaht.

Esiteks said automüüjad tugeva tagasilöögi automaksu ettevalmistamise käigus eelmisel aastal, kui tarbijate ebakindlus vähendas müüki. 2024. aasta esimese seitsme kuu jooksul langes automüük Eestis 14 protsenti.

Kui seadus võeti vastu 2024. aasta juuli lõpus ja selle jõustumine määrati 2025. aasta algusest, hakkasid automüügi numbrid aasta lõpus taas tõusma, saavutades isegi rekordilisi tulemusi.

Ette oli aga näha, et 2025. aasta algus tuleb automüügi jaoks väga raske. Aasta esimestel kuudel kukkus müük enam kui 60 protsenti. Seitsme kuu kokkuvõttes on müük endiselt 40 protsendi võrra väiksem kui aasta varem. Täiendava hoobi andis juulis jõustunud käibemaksu tõus.

Eelmise aasta lõpu rekordilised tulemused ei ole suutnud tänavust langust tasandada. Kui 2024. aasta viimase nelja kuu jooksul kasvas automüük varasema aastaga võrreldes 4775 sõiduki võrra, siis 2025. aasta seitsme kuuga on müük 2023. aasta sama perioodiga võrreldes langenud 6776 auto võrra (õiglase võrdluse eesmärgil on võrdlusbaasiks 2023. aasta müügid).

Viimase 12 kuu kokkuvõttes on automüük Eestis enam kui 2000 sõiduki võrra miinuses. Kui võtta aluseks perioodi 2020–2023 keskmine aastane müügimaht (21 366 autot), on langus 9,4 protsenti.

Automüügi sügavam langus võib alles ees olla

Viimasel nädalal on valitsuse liikmed välja käinud idee automaksu võimalikust tühistamisest. See külvab segadust nii tarbijates kui ka automüüjates. Kuni automaksu osas puudub selgus ja konkreetsus, siis püsib ka ebakindlus, õigupoolest see ainult suureneb.

See tähendab, et isegi need, kes juba plaanisid auto osta, lükkavad otsuse teadmata ajaks edasi. On suur risk, et automüügi sügavam langus on alles ees.

Valitsus peab langetama kiire otsuse automaksu tuleviku osas. Avalikkusele tuleb selgelt ja üheselt teatada, kas ja mis hetkest automaks tühistatakse ning kas seda tehakse tagasiulatuvalt või mitte ja kas koos registreerimismaksuga kaotatakse ka iga-aastane mootorsõidukimaks.

Ilma nende selgete vastusteta ei taastu tarbijate kindlustunne ega ka automüük.

Automaksu eesmärk on olnud segane

Ehkki automaksu kehtestamise vajadust põhjendati keskkonna aspektist lähtudes, ei olnud eelnõus kordagi selgelt määratletud, millist konkreetset keskkonnaeesmärki soovitakse saavutada ega kuidas automaksust laekuvaid vahendeid selle nimel kasutada plaanitakse.

Positiivse arenguna võib siiski välja tuua, et tarbijate teadlikkus sõidukite süsinikuheitest on kasvanud ning järjest enam eelistatakse väiksema heitega ja keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Suurim probleem seisneb valitsuse hüplikus poliitikas: kord kehtestatakse automaks ning siis juba arutletakse selle tühistamise üle.

On ilmne, et valitsus on tekitanud segadust nii automaksu ettevalmistamise ajal kui ka nüüd, arutades selle võimalikku kaotamist. Kõige suuremat kahju kannavad automüüjad, kes on sattunud raskustesse juba 2024. aasta algusest.

Kui automaks siiski tühistatakse, tuleb seda teha tagasiulatuvalt kõigile maksu kehtestamise hetkest alates. Vastasel korral satuksid registreerimismaksu tasunud tarbijad oma sõiduki müügil ebavõrdsesse olukorda. Kui aga valitsus otsustab maksu säilitada, tuleb seda kiiresti ja ühemõtteliselt kommunikeerida.

Kindel on see, et senine ebajärjekindel poliitika on viinud tarbijad teadmatusse ja seadnud automüüjad väga keerulisse olukorda. Automaksu kohta selguse toomisega viivitamine süvendab vaid ebakindlust.

Toimetaja: Kaupo Meiel

