Briti asepeaminister Angela Rayner astus maksuskandaali tõttu tagasi

Briti asepeaminister Angela Rayner astus, kuna selgus, et ta maksis kinnisvaratehingul ettenähtust vähem riigilõivu.

Rayner astus tagasi Suurbritannia asepeaministri ja Tööpartei asejuhi kohalt pärast uurimist, mis käsitles tema vastuolulisi kinnisvaratehinguid. Ta sattus valitsuse sõltumatu eetikanõuniku uurimise alla, kui tunnistas, et ei tasunud teise kinnisvara ostul ettenähtud määras riigilõivu.

Peaministri eetikanõunik leidis, et Rayner rikkus ministrite käitumiskoodeksit, tasudes liiga vähe riigilõivu 800 000 naela maksnud mereäärse korteri ostul.

Rayner ütles, et otsustas ametist lahkuda arvestades sõltumatu uurimise järeldusi, mille kohaselt ei järginud ta juriidilise nõuandja hoiatust ning rikkus eetikakoodeksit.

Oma tagasiastumiskirjas ütles Rayner, et ta kahetseb sügavalt otsust mitte otsida täiendavat erialast maksunõu kinnisvaraostu puhul.

Tema lahkumine on järjekordne tagasilöök peaminister Keir Starmerile, kelle toetus küsitluste järgi langeb. Starmer püüdis just sel nädalal oma valitsust mainet sisemiste ümberkorralduste abil parandada.

Rayneri lahkumine jätab Tööpartei valitsuse ilma ühest oma ehedaimast ja mõjukaimast töölisklassi häälest ajal, mil partei püüab taastada sidet oma traditsioonilise valijaskonnaga ning jääb arvamusküsitlustes alla Reform UK-le, märgib The Guardian.

Rayner pöördus ise eetikanõuniku poole pärast seda, kui oli kinnitanud, et peab maksma täiendavat riigilõivu – eksperdid on hinnanud summa suuruseks kuni 40 000 naela.

Ta oli märkinud Hove'i korteri oma ainsaks eluasemeks, kuigi veetis suure osa ajast koos lastega pere kodus Ashton-under-Lynes, Suur-Manchesteris.

Mõni kuu enne Hove'i korteri ostu pani ta oma osa Ashtonis asuvas majas usaldusfondi, mis loodi 2020. aastal tema poja toetuse haldamiseks. Poeg jäi enneaegse sündimise tõttu eluks ajaks puudega.

Pärast nende asjaolude avalikustamist langes Rayner kriitikalaviini alla, kuna valitsus kavatseb sügisese eelarve raames kinnisvaraomanike maksukoormust suurendada.