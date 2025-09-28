Küsitlus: Starmer on poolsajandi kõige ebapopulaarsem Briti peaminister

Peaminister Keir Starmer on kõige ebapopulaarsem Briti valitsusjuht Ühendkuningriigi kodanike seas alates 1970ndatest aastatest, selgus uuringufirma Ipsose küsitlusest. Samast ilmnes, et praegu võidaks sealsed parlamendivalimised Nigel Farage'i juhitav protestipartei Reform UK.

Leiboristliku partei liidri Starmeri tegevusega peaministrina on rahul ainult 13 protsenti valijatest, mis on kõige madalam rahulolu näitaja alates 1977. aastast, kui Ipsos seda mõõtma asus, vahendas Briti konservatiivne väljaanne The Telegraph.

Küsitluse kohaselt on Rachel Reeves ka kõige ebapopulaarsem rahandusminister alates andmete kogumise algusest.

Selline tulemus on Starmerile mainehoop pühapäeval Liverpoolis toimuva Tööpartei (leiboristide – toim.) konverentsi eel, kus ta püüab oma parteid veenda, et on õige mees juhtima neid järgmistele üldvalimistele, arvestades, et talle võib väljakutse esitada Manchesteri linnapea Andy Burnhami.

Ipsose küsitlus näitas ka, et parempopulisti Nigel Farage'i juhitava partei Reform UK toetus on võimalike parlamendivalimiste eel 12 protsendipunkti suurem kui Tööpartei oma – 34 protsenti 22 protsendi vastu. See on Ipsose küsitlustes madalaim tulemus Tööpartei jaoks alates 2009. aastast, aasta enne seda, kui Gordon Brown juhtis partei kaotuseni, misjärel jäid leiboristid 14 aastaks opositsiooni.

Ka Farage ise on saavutanud selge edumaa Starmeri ees, kui valijatelt küsiti, kes oleks kõige võimekam peaminister.

Uuring, milles osales üle 1100 täiskasvanu, viidi läbi enne 17. septembrit, pärast asepeaministri Angela Rayneri ja Briti USA-saadiku Peter Mandelsoni tagasiastumist, kuid enne, kui Burnham avalikustas, et parlamendiliikmed õhutavad teda Tööpartei juhiks kandideerima.

Toetus Burnhamile võib tähendada, et Starmeri populaarsus on sellest ajast alates veelgi langenud.

Ipsos hakkas peaministrite populaarsust mõõtma 1977. aastal, kui ametis oli James Callaghan. Selles lahutatakse peaministriga rahulolematute inimeste protsent rahulolevate omast ja saadakse netoreiting. Seni on halvimad reitingud olnud Rishi Sunakil 2024. aasta aprillis ja John Majoril 1994. aasta augustis, mõlema netoreiting oli -59.

Praeguse peaministri rahulolu netoreiting on -66, kuna vaid 13 protsenti inimestest on Starmeriga rahul ja 79 protsenti rahulolematuid.

Netorahulolu valitsuse tegevusega tervikuna on -70 punkti.

Kui küsida, kes oleks kõige võimekam peaminister, siis 25 protsenti ütleb, et Farage, 19 protsenti Starmer, üheksa protsenti konservatiivide juht Kemi Badenoch ja 31 protsenti ei oma eelistust. Vaid 63 protsenti leiboristidest peab parimaks peaministriks Starmeri, kusjuures viis protsenti leiboristidest ütleb, et eelistaks Farage'i.

Vaid umbes pooled leiboristide 2024. aasta valijatest ütlevad, et kavatsevad endiselt parteid toetada, teine ​​pool jaguneb Reform UK, liberaaldemokraatide ja roheliste vahel.

Samas on uudised konservatiivide jaoks veelgi halvemad. Vaid 14 protsenti küsitletutest ütles, et kavatseb järgmistel valimistel hääletada konservatiivide poolt, mis on madalaim näitaja alates Ipsose selleteemaliste küsitluste algusest 1976. aastal.

Badenochi toetusreiting on -47 ja vaid 44 protsenti konservatiivide valijatest arvab, et temast saaks parim peaminister, kusjuures 11 protsenti eelistab Farage'i.

"Tööpartei toetus on madalaim alates 2009. aastast ja on langenud kolme protsendipunkti võrra alates juunist, pärast rasket sügise algust, mil Starmer kaotas oma asepeaministri ja suursaadiku USA-s," tõdes Ipsose Briti poliitika vanemdirektor Gideon Skinner. "Kuid Tööpartei probleemid on sügavamad kui personalimuutused – nad kaotavad hääli nii vasakule kui ka paremale, kusjuures avalikkus on majanduse, immigratsiooni ja avalike teenuste olukorra suhtes endiselt pessimistlik, hoolimata tema kavandatud taaskäivitusest," jätkas Skinner.

"Reformi 12-punktiline edumaa kinnitab partei tugevat toetust sel aastal, mida soodustab avalikkuse jätkuv mure immigratsiooni pärast, aga ka laiem rahulolematus riigi olukorraga, võimaldades Reformil muutuste juhtimise enda kätte võtta," rääkis Skinner.

"Konservatiivide taassünni märke pole ja nad jätkavad endiselt madalaima protsendiga, mis partei ajaloos registreeritud on, mis tekitab uusi küsimusi Kemi Badenochi läbimurdevõime kohta," lisas analüütik.

Ipsose küsitlustulemused järgnevad teise arvamusuuringute firma, YouGovi küsitlusele, mis prognoosis, et Reform UK võidab üldvalimistel 311 kohta, mis on napilt vähem kui parlamendienamus, kusjuures leiboristid saaksid 144 kohta ja konservatiivid 45 kohta.

Avalikku arvamust analüüsiva grupi More in Common uuring leidis samas, et leiboristid võivad Reformi eduseisu lõpetada, kui parteijuhiks ja peaministriks saaks Burnham.