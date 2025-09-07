X!

Keskerakond avalikustas Tallinna esinumbrid valimistel

Keskerakond tutvustas Tallinna esinumbreid
Keskerakond avalikustas pühapäeval Tallinna valimisringkondade esinumbrid. Erakonna Tallinna nimekirja linnapeakandidaat on erakonnajuht Mihhail Kõlvart.

Eesti Keskerakond avalikustas Tallinna valimisringkondade esinumbrid kohalike omavalitsuste valimisteks. Tallinna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ütles, et Keskerakond läheb valimistele professionaalse meeskonnaga, kelle eesmärk on pealinnas lõpetada korralagedus.

"Tallinlased on pooleteist aastat pidanud taluma sotside poolt korraldatud munitsipaaltsirkust. Keskerakond teeb ebapädevusele ja omakasupüüdlikusele lõpu ning seab esiplaanile pealinna elanike huvid," lubas Kõlvart.

"Jätkame tasuta ühistranspordi arendamist ning kompenseerime automaksu lastega peredele, erivajadustega inimestele ja pensionäridele. Samuti kaotame lasteaia kohatasu, et parandada lastega perede toimetulekut ja aidata kaasa sündimusele. Selleks, et vähendada bürokraatiat, panustame tehisintellekti kasutamisse linnasüsteemis," lisas Kõlvart.

Keskerakonna esinumbritele kingiti esitlusel ka sümboolsed meened. Mustamäe esinumber Lauri Laats sai luua, et teha plats puhtaks tänase linnavõimu ebaõnnestumistest.

Põhja-Tallinna liidrile Anastassia Kovalenko-Kõlvartile anti üle tulekustuti, et kustutada neid probleeme, mida valitsus ja praegune linnavõim tekitavad.

Pirita esikandidaat Kaido Saarniit sai aiakäärid, mis kirjeldavad sümboolselt tänast olukorda linnaosas: heakord on käest ära, muru niitmata, puud hooldamata.

Haaberstis kandideerivale Jana Toomile anti üle teetigude korjamiskast, kuhu saab lisaks võõrliigi esindajatele korjata pärast valimisi ka midagi muud - viisaka inimesena ta ei täpsustanud.

Nõmme esinumber Tiit Terik saab haamri ja kiivri toel jätkata pooleliolevate objektide ehitust ja alustata uusi - koolid, lasteaiad ja Nõmme ristmiku uuendamine on vaja valmis teha.

Kristiines kandideeriv Vadim Belobrovtsev saab lumelabidaga isiklikult kaasa aidata nii puudulikule lumekoristusele kui ka muu ebameeldiva likvideerimisele.

Kesklinna liider Jaak Madison ütles, et akutrell on hea abivahend, et lahti kruvida kõikvõimalikud tänase linnavõimu tekitatud piirangud.

Lasnamäe esinumbrile Mihhail Kõlvartile kingitud muruniiduk kulub marjaks ära tervele Tallinnale, sest omavahel vägikaigast vedav linnavõim ei ole hakkama saanud isegi igapäevase haljastuse ja heakorra tagamisega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

