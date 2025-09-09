X!

Briti politsei algatatud juurdlus võib paljastada Banksy isiku

Välismaa
Briti võimude pahameele pälvinud Banksy seinamaaling.
Briti võimude pahameele pälvinud Banksy seinamaaling. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Simon Gardner
Välismaa

Briti legendaarse graffiti-kunstniku Banksy isik võidakse paljastada, kuna Londoni politsei algatas uurimise tema uue teose suhtes, mis kujutab kohtunikku protestijat haamriga ründamas.

Londoni politsei teatas, et uurib Briti kuningliku kohtu hoone seinale pihustivärvidega šabloonide abil maalitud pilti võimaliku kuritegeliku kahju tekitamisena.

"Esmaspäeval, 8. septembril said politseinikud teate kuritegelikust kahju tekitamisest kuningliku kohtuhoone seinal. Uurimine jätkub," teatas politsei pressiesindaja.

Kuritegeliku kahju tekitamise eest on maksimaalne karistus kümme aastat vangistust, kui tekitatud kahju on suurem kui 5000 naelsterlingit. Süütegude puhul, mille kahju on väiksem kui 5000 naela, on maksimaalne karistus kolm kuud või 2500 naelane trahv.

Pilt on maalitud esimese kaitsekategooria hoonele ja see eemaldatakse, teatas Briti kohtuteamet (HMCTS). "Kuninglik kohtumaja on muinsuskaitsealune hoone ja HMCTS on kohustatud säilitama selle algse välimuse," ütles ameti pressiesindaja.

Graffiti-kunstniku uusim kunstiteos leiti esmaspäeval ja see kujutab kohtunikku kohtuhaamrit tõstmas ja sellega justkui protestijat löömas. Protestija hoiab käes valget plakatit, millel on punased pritsmed, mis sümboliseerivad verd.

Banksy, kes on enam kui 25 aastat suutnud anonüümseks jääda, oleks kohustatud oma nime avalikustama, kui ta kohtusse tuuakse.

Seinamaal loodi pärast seda, kui laupäeval Londonis toimunud meeleavaldusel organisatsiooni Palestine Action keelustamise vastu vahistati ligi 900 inimest. Meeleavaldus järgnes sadade rühmituse toetajate vahistamisele viimastel nädalatel.

Briti võimud keelustasid Palestine Actioni juulis terroriorganisatsioonina, muutes rühmitusse kuulumise või selle toetamise kuriteoks pärast seda, kui mõned selle liikmed tungisid sisse õhujõudude baasi ja kahjustasid sõjalennukeid.

Suurbritannia kriminaal- ja kohtusüsteem on sattunud rünnaku alla poliitilise spektri mõlemalt poolt ning kriitikute sõnul on rahumeelse protesti õigus ohus.

Kuigi Banksy ei kommenteeri oma kunstiteoseid kunagi, on ta varem loonud teoseid Palestiina toetuseks, sealhulgas seinamaalinguid Läänekalda eraldusbarjääril.

Banksy identiteet on olnud pidevate spekulatsioonide allikaks alates tema esimesest kunstiteosest 1999. aastal.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, The Telegraph

