A. Le Coq ostab Värska Originaali

Joogitööstus A. Le Coq sõlmis lepingu, et omandada Värska Originaali aktsiad, kuid mineraalveetootmine jätkub ka edaspidi Värskas.

A. Le Coq sõlmis esmaspäeval ostumüügilepingu, et omandada kõik Värska Originaal AS-i aktsiad.

A. Le Coqi juhatuse liige Jaanus Vihandi ütles, et ettevõte ei ole seni looduslikku mineraalvett tootnud ja tehing võimaldab neil oma tegevust laiendada.

"Suurte välisfirmadega pikaajaliseks konkureerimiseks, eriti eksportturgudel, on vajalik laiendada mittealkohoolsete toodete portfelli ning suurendada tootmisvõimekust, mistõttu oleme otsinud võimalusi, kuidas strateegilist ambitsiooni teostada," sõnas Vihandi, kelle sõnul laiendavad Värska mineraalveed hästi A. Le Coqi portfelli.

Värska Originaal toodab nii looduslikku mineraalvett kui ka mineraalvee baasil toodetud jooke.

Vihandi ütles, et koostöö võimaldab kiirendada tootearendust ja tooteid laialdasemalt levitada, tootmine jääb aga Värskasse, sest looduslikku mineraalvett saab toota ainult mineraalvee allika juures.

Värska Originaali juhatuse liige Rauno Jõgeva kinnitas, et nende inimesed saavad oma tööd jätkata ning brändi väärtused jäävad samaks.

Värskat müüakse praegugi mitmel välisturul, kuid A. Le Coq, mis ekspordib tooteid rohkem kui 70 riiki, soovib ka Värska brändi välisturgudel kasvatada.

Ostu-müügi tehingu lõplikuks jõustumiseks on tarvis konkurentsiameti kinnitust, eeldatavasti jõuab tehing lõpule 2026. aasta esimeses kvartalis.