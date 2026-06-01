Sakul ei õnnestunud A. Le Coqi ja Värska tehingut peatada

Joogitööstus A. Le Coq saab Värska Originaali omandamisega edasi minna, sest Saku Õlletehase taotletud õiguskaitse seda tehingut enam ei takista.

A. Le Coq sõlmis ostumüügilepingu kõigi Värska Originaali aktsiate omandamiseks mullu septembris ning sai konkurentsiametilt tänavu kevadel tehinguks loa, ehkki amet seadis selleks teatud tingimused. Tehingu lõpuleviimine jäi aga ajutiselt pooleli, sest Saku Õlletehas taotles halduskohtult esialgset õiguskaitset, mille see 30 päevaks andis.

Nüüdseks on nii haldus- kui ka ringkonnakohus otsustanud jätta õiguskaitse edasi pikendamata, põhjendusega, et tehingu edasine pidurdamine oleks võinud kaasa tuua problemaatilise olukorra, kus kohtulik kaitse oleks tehingu enda ohtu seadnud, kirjutas Äripäev.

Kohus leidis, et isegi kui hiljem peaks leitama, et konkurentsiamet tõesti eksis, siis on võimalik A. Le Coqi ostutehing tagasi pöörata. Vahepealne võimalik kahju konkurentsiolukorrale või Saku Õlletehasele on aga väiksem kui see kahju, mis tekiks tehingu katkijäämisega.

Konkurentsiamet pani A. Le Coqile kohustuse müüa 20 protsenti Värska Mineraalvee osalusest sõltumatule ettevõttele ning hoida viie aasta jooksul Värska Originaal AS-i tootmis- ja müügitegevust eraldiseisva juriidilise isikuna.

Konkurentsiamet kontrollib koondumisi, kui osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad kuut miljonit eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi kaht miljonit eurot.

A. Le Coq kuulub Olvi Oyj ainuvalitseva mõju alla ning selliselt Olvi kontserni. Olvi Oyj aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Saku Õlletehas kuulub aga Carslbergi Gruppi.