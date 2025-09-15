Kaubandus‑tööstuskoja uueks juhiks sai Oliver Väärtnõu

30 aastat Eesti Kaubandus‑Tööstuskoda juhtinud Toomas Luman pani ameti maha ning juhatus valis esmaspäeval koja uueks juhatuse esimeheks senise aseesimehe ja pikaajalise juhatuse liikme Oliver Väärtnõu.

Väärtnõu on kaubanduskoja juhatusse valitud seni kolmel korral ning alates 2023. aastast on ta ka üks kahest juhatuse aseesimehest.

Väärtnõu on Cybernetica ASi juhatuse esimees ning teiste hulgas ka peaministri efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja liige. Väärtnõu on olnud ka riigikantselei strateegiadirektor.

Luman astus tagasi pärast 30. aastat koja juhtimist omal tungival soovil, seisab koja teates. Ta asus koda juhtima 15. septembril 1995.

Vastavalt koja põhikirjale täidab Oliver Väärtnõu juhatuse esimehe rolli kuni järgmiste korraliste juhatuse ja juhatuse esimehe valmisteni kaubanduskoja liikmete üldkoosolekul 2027. aastal. Koja juhatuse ühe aseesimehena jätkab Väino Kaldoja, teiseks aseesimeheks valis juhatus Margus Rinki. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatusse kuulub tänase seisuga 13 juhatuse liiget.