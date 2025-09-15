Venemaa jäi hauakaevamise võistlusel Ungaris viimaseks

Venemaal, mille esindajad on enamikult rahvusvahelistelt spordiüritustelt eemaldatud, lubati sel aastal osaleda Ungaris peetud rahvusvahelisel hauakaevamise võistlusel, kus aga Vene võistkond jäi viimaseks.

Ungari kalmistuoperaatorite ja -teenindajate assotsiatsiooni (MTFE) iga-aastasel rahvusvahelisel hauakaevamise võistlusel, mis traditsiooniliselt toimub riigi lõunaosas Szekszárdis, osales sel nädalavahetusel üle 20 kahemehelise võistkonna. Lisaks Ungari labidameestele olid kohale saabunud ka osalejad Serbiast ja Horvaatiast ning esmakordselt ka Vene võistluspaar – Siberi Novosibirski krematooriumi töötajad, vahendas väljaanne Kyiv Post.

Võistluse reeglid on üsna lihtsad: võistlejatel on maksimaalselt kaks tundi aega, et kaevata standardne 1,6 meetrit sügav, 80 sentimeetrit lai ja kaks meetrit pikk haud; kokku 2,5 kuupmeetrit mulda. Kui väljakaevatud hauad on hoolikalt üle mõõdetud, oli võistkondadel nende kinni ajamiseks aega 15 minutit.

Tulemused põhinevad ülesande täitmise kiiruse, lõplike mõõtmete täpsuse ja haua välimuse kombinatsioonil – selle seinad peavad olema ideaalselt vertikaalsed ja põhi veatult horisontaalne.

MTFE president József Varga ütles: "Me töötame hauakaevajate elukutse tunnustamise nimel", mis Ungaris ei hõlma mitte ainult surnu viimase puhkepaiga ettevalmistamist, vaid võib hõlmata ka koostööd matusekorraldajatega surnukeha ettevalmistamiseks interneerimiseks, samuti kirstu hauda langetamist ja matmist.

Varga lisas, et võistluse eesmärk oli tõsta elukutse prestiiži, tutvustades sellega seotud oskusi ja meelitades valdkonda uusi, nooremaid talente.

Sel aastal osutusid võitjateks Ungari meeskond László Kiss ja Róbert Nagy Hajdúböszörmény matusebüroost, kes võitsid tiitli kolmandat korda koguajaga 1 tund ja 33 minutit. Hõbe ja pronks läksid samuti Ungari kaevajatele.

Venemaa meeskond, kellel oli raskusi raske savimullaga, jäi viimaseks, lisas Kyiv Post.

Russia took last place in the grave digging competition. This event was held in Hungary. In truth the fuckers don't bury their dead - they incinerate them and tell the relatives they just disappeared, so no death rewards are paid.



As for Hungary hosting this macabre competition,… pic.twitter.com/E1FK7cUrCz — Beefeater (@Beefeater_Fella) September 13, 2025

Sotsiaalmeedias võistlust kommenteerinud teravkeeled märkisid, et ehkki Ukrainas ohvriterohket sõda pidaval Venemaal peaks piisavalt hauakaevamiskogemusi olema, ei pruugi see nii olla, kuna sealsed võimud kasutavad ühishaud või hoopis põletavad oma surnud sõdureid, et nende omastele mitte kompensatsiooni maksta, öeldes, et sõdur jäi teadmata kadunuks.