Venemaa jäi hauakaevamise võistlusel Ungaris viimaseks

Foto Slovakkias 2016. aastal peetud hauakaevamisvõistlusest.
Foto Slovakkias 2016. aastal peetud hauakaevamisvõistlusest. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Venemaal, mille esindajad on enamikult rahvusvahelistelt spordiüritustelt eemaldatud, lubati sel aastal osaleda Ungaris peetud rahvusvahelisel hauakaevamise võistlusel, kus aga Vene võistkond jäi viimaseks.

Ungari kalmistuoperaatorite ja -teenindajate assotsiatsiooni (MTFE) iga-aastasel rahvusvahelisel hauakaevamise võistlusel, mis traditsiooniliselt toimub riigi lõunaosas Szekszárdis, osales sel nädalavahetusel üle 20 kahemehelise võistkonna. Lisaks Ungari labidameestele olid kohale saabunud ka osalejad Serbiast ja Horvaatiast ning esmakordselt ka Vene võistluspaar – Siberi Novosibirski krematooriumi töötajad, vahendas väljaanne Kyiv Post.

Võistluse reeglid on üsna lihtsad: võistlejatel on maksimaalselt kaks tundi aega, et kaevata standardne 1,6 meetrit sügav, 80 sentimeetrit lai ja kaks meetrit pikk haud; kokku 2,5 kuupmeetrit mulda. Kui väljakaevatud hauad on hoolikalt üle mõõdetud, oli võistkondadel nende kinni ajamiseks aega 15 minutit.

Tulemused põhinevad ülesande täitmise kiiruse, lõplike mõõtmete täpsuse ja haua välimuse kombinatsioonil – selle seinad peavad olema ideaalselt vertikaalsed ja põhi veatult horisontaalne.

MTFE president József Varga ütles: "Me töötame hauakaevajate elukutse tunnustamise nimel", mis Ungaris ei hõlma mitte ainult surnu viimase puhkepaiga ettevalmistamist, vaid võib hõlmata ka koostööd matusekorraldajatega surnukeha ettevalmistamiseks interneerimiseks, samuti kirstu hauda langetamist ja matmist.

Varga lisas, et võistluse eesmärk oli tõsta elukutse prestiiži, tutvustades sellega seotud oskusi ja meelitades valdkonda uusi, nooremaid talente.

Sel aastal osutusid võitjateks Ungari meeskond László Kiss ja Róbert Nagy Hajdúböszörmény matusebüroost, kes võitsid tiitli kolmandat korda koguajaga 1 tund ja 33 minutit. Hõbe ja pronks läksid samuti Ungari kaevajatele.

Venemaa meeskond, kellel oli raskusi raske savimullaga, jäi viimaseks, lisas Kyiv Post.

Sotsiaalmeedias võistlust kommenteerinud teravkeeled märkisid, et ehkki Ukrainas ohvriterohket sõda pidaval Venemaal peaks piisavalt hauakaevamiskogemusi olema, ei pruugi see nii olla, kuna sealsed võimud kasutavad ühishaud või hoopis põletavad oma surnud sõdureid, et nende omastele mitte kompensatsiooni maksta, öeldes, et sõdur jäi teadmata kadunuks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

19:06

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:49

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada

18:44

Tallinna tänavatel vuravad nüüdsest rohevesinikuga sõitvad taksod

18:37

Korteriühistud ei saa toetust enam kiiruse, vaid hoone olukorra järgi

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

18:25

