Aivo Riisenberg: SAIS on loodud riikliku kohustuse, mitte ärilise valikuna

On loogiline, et sisseastumise infosüsteemi põhifunktsioonid kuuluvad riigi vastutusalasse, aga erasektor saab ja peab pakkuma lisaväärtust lisateenuste ja tugimoodulite kaudu, kirjutab Aivo Riisenberg vastuses Märt Aro kommentaarile "Bürokraatia takistab innovatsiooni" .

Sisseastumise infosüsteem (SAIS) on loodud riikliku kohustusena, mitte ärilise valikuna, sest tegemist on ametliku andmekoguga, mis peab tagama kõigile õpilastele võrdse ja turvalise juurdepääsu haridusele. See eristab SAIS-i turul pakutavatest kommertsplatvormidest, mille ülesehitus lähtub kliendibaasist ja ärimudelist, mitte riigi vastutusest.

Kui arvestada, et süsteemis töödeldakse laste isikuandmeid, eksamitulemusi ja kogu haridustee infot, siis on selge, et nõuded ületavad tavapäraseid turustandardeid. Just seetõttu ei saa SAIS-i pidada üksnes tehniliseks projektiks, vaid see on ka hariduspoliitika tööriist, mille kaudu riik tagab ühtlased protsessid sõltumata piirkonnast või koolist.

Alternatiivsed lahendused, nagu DreamApply või Stuudium sisseastumine.ee, on kindlasti kasulikud oma sihtvaldkondades, kuid neil puuduvad riiklikud autentimisvahendid ja X-tee liidesed, mis tähendab, et andmete sisestamine toimuks käsitsi ja suureneks vigade risk.

Kui süsteem muutuks killustunuks või sõltuks täielikult erasektori äriloogikast, tekiks reaalne oht valeandmete, dubleerimise ja ebavõrdse kohtlemise kujunemiseks. Samuti ei oleks riigil võimalik teha poliitilisi otsuseid ühtse ja usaldusväärse andmestiku alusel.

Seetõttu on loogiline, et SAIS-i põhifunktsioonid kuuluvad riigi vastutusalasse, aga erasektor saab ja peab pakkuma lisaväärtust lisateenuste ja tugimoodulite kaudu. Arendustööd tellitakse erasektorist riigihangete kaudu, seega on turuosalistel võimalik oma kompetentsi rakendada. See ei ole kinnine ega suletud süsteem, vaid raamistik, mille alusel erasektor saab luua lahendusi, mis täiendavad SAIS-i, mitte ei dubleeri seda.

Praegu käimasolev SAIS3 hange ei tähenda süsteemi nullist loomist. Tegemist on varasemate arenduste jätkuga ning samal ajal tagatakse SAIS2 toimimine kuni 2027. aastani, et vältida teenusekatkestust.

Riigihangete seadus ei nõua antud juhul turu-uuringu tegemist, sest plaanid ja vajadused neljaks järgnevaks aastaks on juba selgelt määratletud. Raamlepingu sõlmimine ühe arendajaga tähendab, et tellimusi tehakse jooksvalt kuni mahu või tähtaja täitumiseni, mis tagab järjepidevuse ja vähendab riske.

Praegu peab SAIS jääma riigi hallatavaks, sest tegemist on andmekoguga, mille töökindlus, turvalisus ja andmete täpsus on haridussüsteemi toimimise seisukohalt hädavajalik.

Erasektoril on oluline roll partnerina, aga mitte põhivastutajana. Selline lahendus väldib dubleerimist, tagab võrdsed võimalused kõigile õpilastele ja annab riigile tervikliku andmestiku hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks. Ministeeriumis teeme erasektoriga pidevalt koostööd ja ka EdTechi esindajatega oleme taas valmis kohtuma.