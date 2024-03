Ülikoolides algas sisseastumisperiood

Juba mitmendat aastat saab alates märtsikuust esitada sisseastumise infosüsteemis ehk SAIS-is avaldusi Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) õppekavadele. Esimeses astmes ootab uusi tudengeid 34 õppekava, magistrantuuris 42 kava.

TTÜ vastuvõtu spetsialist Kirsti Naaber selgitas, et olenevalt erialast tuleb lisaks avalduse esitamisele sooritada ka erialane test: "Seetõttu see varajane vastuvõtt ongi, et anda inimestele soovi korral võimalus teha erialakatse ette ära. Esimene võimalus on juba aprillis, teine maikuus ja suvel siis vastuvõtu perioodil, kui katsed ette ära teha, on vaba aeg."

Naaber lisas, et sisseastumiste aktiivsem aeg jääb siiski suvesse, kui gümnaasiumi lõpetajatel on riigieksami tulemused teada ja lõputunnistused käes.

Esmakordselt on mõningatele õppekavadele võimalik Tallinna Tehnikaülikoolis koht saada ka juhul, kui ülikooli poolt ette antud lävendi täitmisest jääb pisut puudu. Seesugused õppekavad on näiteks kõik inseneri- ja mõned loodusteaduskonna õppekavad.

"See tähendab seda, et nendel kavadel võib avalduse esitada ka siis, kui meie ette antud lävend, mis üldjuhul on matemaatika umbes 50 punkti ringis ja eesti keele riigieksamil umbes sama, kui see on veidi alla lävendi. Näiteks umbes 40-50 vahel, võib ikkagi õnne proovida. Põhjus on selles, et riik ootab meilt rohkem nende erialade lõpetanuid ja siis me tahame igaks juhuks võtta veel n-ö varu lisaks," rääkis Naaber.

Tartu Ülikoolis algab SAIS-i kaudu avalduste vastuvõtt küll suvel, kuid juba praegu on võimalik registreeruda akadeemilisele testile. Kõik, kes kevadel sooritavad testi vähemalt 65 punktile 100-st, on endale ka õppekoha Tartu Ülikoolis taganud.

"Me oleme juba siis kuuendat aastat kevadel testi korraldamas seetõttu, et anda väga kindalt Tartu Ülikoolile orienteeritud tugevatele kandidaatidele juba kevadel kindlustunne, et nad on ülikooli oodatud," ütles Tartu Ülikooli vastuvõtu talitluse juhataja Tuuli Kaldma.

Akadeemilise testi hästi sooritanud saavad valida endale sobiva õppekava 31 bakalauruseõppekava hulgast. Akadeemilise testi hea tulemus ei laiene aga näiteks kõikidele õpetajakoolituse erialadele.

"Erialadel, kus meil kindlasti on vaja kutsesobivust hinnata, kus juba bakalaureuse kraad annab õiguse töötamiseks, näiteks koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala, seal akadeemilist testi ei saa vastuvõtul arvestada, sest peame kõikide kandidaatidega tegema vestluse, et hinnata, et nad ka sobivad lastega töötama," selgitas Kaldma.

Vastuvõtt käib juba Tartu Ülikooli võõrkeelsetele õppekavadele, kus kandideerimise tähtaeg saabub aprillikuus.

Ka Eesti Maaülikooli on alates veebruarist avaldusi võimalik esitada inglisekeelsetele õppekavadele. Eesti õppekeelega kavadele saab avaldusi esitada alates juunikuust.

Uusi õppekavasid on Maaülikoolis ja TTÜ-s

Uue erialana on Maaülikoolis sügiseks valminud ringbiomajanduse õppekava.

"Kui enamasti keskendutakse täna õppekavades pigem ühele fookusele, siis see õppekava hõlmab tootmisest kuni väärindamiseni ja seal ka kõrgema astme väärindamiseni ja jääkide väärindamiseni nii teadmisi tehnoloogiast kui ka tootmisprotsessidest. Täna on ju väga olulisel määral esikohale tõusnud roheoskused, roheteemad ja me oleme oma õppekavad kõik ka selles valguses üle vaadanud, nii et tegelikult on meil värskenduskuuri saanud sügiseks kõik meie ülikooli õppekavad," ütles Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve.

Tallinna Tehnikaülikooli on uue õppekavana lisandunud näiteks jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse kava.

Tartu Ülikoolil bakalaureuseastmes uusi kavasid plaanis avada ei ole.