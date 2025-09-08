X!

Töötamast tõrkunud eksamite infosüsteem jääb kasutusele veel mitmeks aastaks

Eesti
Eesti keele riigieksam Rapla gümnaasiumis.
Eesti keele riigieksam Rapla gümnaasiumis. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Plaan korraldada e-katseeksamid järgmisel aastal uues eksamite infosüsteemis ei realiseeru, sest haridus- ja noorteamet ei ole selle arendamisega veel algustki teinud. Kuni uue süsteemi valmimiseni tehakse eksameid olemasolevas, tõrgetega silma paistnud EIS-is ja kui vahepeal tegeles selle alalhoidmisega majaväline partner, siis nüüd on amet andnud selle töö tagasi senise arendaja hoole alla.

Eelmisel aastal paistis eksamite infosüsteem (EIS) korduvalt silma probleemidega, kui Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühiskatsetel, eesti keele katseeksamil ning ka vene keele neljanda klassi tasemetööde käigus tekkisid tehnilised tõrked.

Mullukevadine audit näitas, et EIS-i edasiarendamise asemel tasuks luua uus süsteem ning selle aasta algul teataski haridus- ja teadusministeerium (HTM), et loomisel on uus eksamite infosüsteem, kus 2026. aastal toimuvad e-katseeksamid ning 2027. aasta kevadel elektroonilised põhikooli lõpueksamid.

Nüüdseks on aga selge, et järgmisel kevadel e-katseeksameid uues süsteemis ei tehta.

Haridus- ja noorteameti (harno) üldosakonna juht Tauno Tuisk ütles ERR-ile, et uus hindamise infosüsteem on praegu planeerimisfaasis ja lähteülesannet alles koostatakse.

"Kuna arendus võtab minimaalselt kaks-kolm aastat, toimuvad 2026. aasta kevadised täismahulised e-katseeksamid ja 2027. aasta e-eksamid olemasolevas testide andmekogus (EIS). Seni hoiame töös praegust süsteemi," tõdes Tuisk.

Ka põhikooli lõpueksamite katsetamine toimub järgmisel aastal olemasolevas EIS-is. Uue süsteemi lähteülesannet koostab harno koos haridusministeeriumiga.

"Kuna tehisaru kasutuselevõtt mõjutab tulevikus ka hindamissüsteeme ja eksameid, lepime esmalt riigi tasandil kokku, millist välishindamissüsteemi vajame. Paralleelselt kaardistame maailmas kasutusel olevaid lahendusi, et otsustada, kas mõni neist oleks kohandatav Eesti oludes. Alles seejärel alustame arenduse või hanke ettevalmistamist," selgitas Tuisk.

Tänavu kevadel viidi vastutus eksamite infosüsteemi arenduse ja haldamise eest haridusministeeriumist üle haridus- ja noorteametisse. Ühtlasi võttis harno üle ka Askend Estonia OÜ-ga sõlmitud lepingu ning Tuisu sõnul keskendus ettevõte kevadel olemasoleva süsteemi arendamisele ja hooldamisele.

Praeguseks on aga olukord muutunud. Nimelt näitasid kalkulatsioonid Tuisu sõnul suveks, et EIS-i on majanduslikult soodsam ja ajaliselt kiirem hallata oma arendajatega.

"Seetõttu lõime harnos alates 1. septembrist kaks arendajakohta. Askendi leping kehtib endiselt, kuid selle raames töid ei tellita," lisas ta.

Seejuures tegeleb EIS-i arendusega sama arendaja, kes oli seotud varasema, korduvalt tõrgetega silmapaistnud EIS-i arendusega. Tuisk selles probleemi ei näe.

"EIS-i töökindluse tagamiseks oli vajalik kasutada varasema arendaja teadmisi, et tagada süsteemi järjepidev toimimine. Varasema arendaja teadmisi ja oskusi kasutas ka Askend, pakkudes teenust harnole. Täna töötab EIS-i arenduskogemusega arendaja harnos ning lisaks värbame veel ühe arendaja," rääkis harno üldosakonna juht.

EIS-i on arendatud 2009. aastast. 2024. aasta aprillis ütles haridusministeeriumi asekantsler Henry Kattago, et EIS on viimane selline infosüsteem, mille arendust ei tellita väliselt arenduspartnerilt, vaid seda tehakse maja sees.

Kattago toonaste sõnade kohaselt olid ootused EIS-ile ajas kasvanud ning ühe-kahe inimesega nii suurt tööd tehtud ei saa, mistõttu pidi arendusega hakkama tegelema suurem eraettevõtte meeskond.

Tauno Tuisu sõnul osutas EIS-i kohta tehtud audit peamiselt juhtimise ja vastutuse hajususele ning mõningatele süsteemi puudustele, millest suur osa on praeguseks parandatud või parandamisel. Arendust juhib praeguseks harno oma meeskond.

"Erinevalt varasemast on nüüd kehtestatud selged protsessid ja kontrollimehhanismid, mis minimeerivad probleemide kordumise. Tõsi, EIS-i majutusteenus on hetkel endiselt HTM-is, kuid kaalume selle viimist riigipilve, et tagada suurem töökindlus ja turvalisus," lisas Tuisk.

Kuna uue EIS-i arendamisega ei ole veel alustatud, ei ole sellele veel ka raha kulunud.

Tuisk ütles, et koos haridusministeeriumiga lepitakse sügisel kokku kriteeriumid, millele uus süsteem peab vastama. Seejärel valmistatakse ette rahvusvaheline hange, kus keskmes pole arenduse tunnihind, vaid tervikliku hindamise infosüsteemi rakenduse hankimine.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:33

Trump: Euroopa liidrid tulevad USA-sse Ukraina sõja lõpetamist arutama Uuendatud

07:22

Endine Eesti 200 fraktsiooni juht kandideerib Keskerakonna ridades

07:11

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

07:08

Määrus jätaks töötuskindlustusmakse määrad neljaks aastaks samaks

06:22

Kai Realo: tegelema peaks sotsiaal- ja tervishoiukuludega, mitte automaksuga

06:22

Vabaerakonna esinumber Tallinnas on kasvatusteadlane Tiiu Kuurme

06:17

Valitsust nõustava nõukoja ettepanekutest on jõustunud 14

06:07

Töötamast tõrkunud eksamite infosüsteem jääb kasutusele veel mitmeks aastaks

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.09

Sõja 1292. päev: Venemaa ründas Ukrainat üle 800 drooniga Uuendatud

06.09

Pühapäeva õhtul saab näha täielikku kuuvarjutust

07.09

Reuters eemaldas Hiina riigitelevisiooni nõudmisel video Xi-st ja Putinist

07.09

Lätis kadunuks jäänud Kanada sõdur leiti surnuna

07.09

Fotod: Kalarannas sõitis laev tehnilise rikke tõttu madalikule Uuendatud

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

07.09

Tartu katsetab rattaringluses uusi rattaid

07.09

Keskerakond avalikustas Tallinna esinumbrid valimistel

06.09

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

06.09

Eneli Kindsiko: Eesti üldhariduses on järjest selgemini näha hariduslõhe

ilmateade

loe: sport

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

07.09

Rillo möödus lätlasest ja tuli Eesti meistriks

loe: kultuur

07.09

Urmas Vadi: raamatut kirjutades ei mõtle ma kunagi lugeja peale

07.09

Galerii: Tartus avati Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

07.09

Jim Jarmuschi film võitis Veneetsia filmifestivalil peapreemia

07.09

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

loe: eeter

07.09

Koolipsühholoogid: sageli lahkuvad õpetajad koolist lapsevanemate pärast

07.09

Joosep Järvesaar: muusika ainus ülesanne on tekitada emotsioone

07.09

Jalkafänn Mikk Jürjens: jalgpall on kummaline ja väga ebaloogiline hobi

07.09

Kunstnik Tuuli Roosma: kõige suurem armastuskiri on ropp kritseldus seinal

Raadiouudised

07.09

Ettevõtjad ootavad riigieelarvest kärpeid ja stabiilsust

07.09

Tartu katsetab uusi rattaringluse rattaid

07.09

HTMi eestikeelse õppe osakond keskendub metoodilise toe pakkumisele

07.09

Päevakaja (07.09.2025 18:00:00)

06.09

Kuigi meesaak on kesine, pakkus Karksi-Nuia meefestival suurt valikut

06.09

Sotsiaalministeerium tahab piirata suitsetamist söögikohtades

06.09

Päevakaja (06.09.2025 18:00:00)

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo