Elcogen avas Tallinna külje all kütuseelementide tootmisüksuse

Foto: ERR
Elcogen avas Tallinna külje all Loovälja tehnopargis kütuseelementide tootmisüksuse, mis läks maksma 50 miljonit eurot. Ekspertide sõnul on tehase avamine tähelepanuväärne, sest Eesti investeerimiskliima ei ole täna soodne.

Elcogeni kütuselemendid võimaldavad muuta neid kasutatavatel ettevõtetel kütuse nagu gaas või vesinik kõige efektiivsemal moel elektrienergiaks. 14 000 ruutmeetri suurune tehas kasvatab aastast tootmisvõimekust seniselt 10 megavatilt 360 megavatini, muutes ettevõtte üheks Euroopa suurimaks kütuseelemendi- ja elektrolüüsi tehnoloogia tootjaks.

Eesti teadlaste paarikümneaasta eest alanud uuringutest on tänaseks välja kasvanud suuremahuline tootmine.

Elcogeni asutaja ja juhatuse liige Enn Õunpuu ütles, et sellest järgmine aste oli esimese piloottehase loomine, kus Elcogeni töötajad tegid sisuliselt käsitsi juba tööstuslikus mõõtkavas elemente.

"See vastuvõtt oli niivõrd hea, et me juba suurendasime tootmismahtusid, siis me ehitasime oma tehase Ülemiste Citysse, kust me nüüd välja kolisime peale kümmet aastat seal olemist, kuna jällegi turunõudlus kasvab. Ja nüüd siin me suudame umbes toota täisvõimsuse puhul 30 korda rohkem kui meil oli eelmises kohas," rääkis Õunpuu.

Projekti rahastasid Elcogeni osanikud, sealhulgas Lõuna-Korea üks suurimaid tööstuskontserne HD Hyundai. Swedbanki korporatiivpanganduse juht Mihkel Utt ütles, et investeeringute aktiivsus majandusse on praegu on madal.

"Kui me vaatame energeetika sektorit, siis seal me näeme väga suurt aktiivsust. Kui me vaatame kinnisvara, siis seal välisinvestor pigem läheb välja, Eesti kapital võtab väliskapitali üle. Ja tööstuses on pigem see Eesti kapital, kes siia investeerib. Ja see on väga tore uudis, et ka väliskapital on siia suured investeeringud teinud," rääkis Utt.

Magnetic MRO juht ja kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Risto Mäeots ütles, et investeeringud vajavad ka teadlikumat poliitikat.

"Tööstuse panus SKP-sse on alla Euroopa keskmise. On tehtud suuri samme, aga teiseltpoolt me teeme mitu sammu tagasi, et palju kõneldud stabiilne olukord on Eestis puudu, maksurahu. Suurinvestoreid siia meelitamine eeldab ikkagi mingit kirssi tordil, täna meie asukoht kaardil ei ole see kirss tordil," lausus Mäeots.

Eesti eduks saab olla tark tööstus, ütles Mäeots.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

