Swedbank vähendas pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

Swedbanki neil klientidel, kes ei ole viimasel 1,5 aastal oma pangakaardiga üle 700 euro päevas välja võtnud, langeb päevalimiit 700 eurole. Pank põhjendab seda vajadusega tõkestada pettusi, kus kurjategijad inimeselt kaardi ja PIN-koodi välja meelitavad ja tema arve tühjendavad.

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütles ERR-ile, et ühtselt pank sularaha väljavõtmise limiite vähendada ei plaani.

Küll aga väheneb alates 20. novembrist päevase sularaha väljavõtmise limiit 700 eurole neil, kes ei ole viimase pooleteise aasta jooksul oma deebetkaardiga üle 700 euro päevas välja võtnud.

"Klientidel, kelle käitumuspärane sularahavajadus on suurem, limiite ei muudeta," lausus Ulla.

Muudatuse põhjuseks on turvariskide vähendamine. Nimelt on levinud pettused, kus kurjategija meelitab inimeselt välja tema pangakaardi ja PIN-koodid ning üritab seejärel automaadist maksimaalselt sularaha välja võtta.

"Kui klient tegelikult suuri summasid ei kasuta, on kõrge limiit asjatu risk," lisas Ulla.

Kliendid, kelle limiiti allapoole tuuakse, saavad soovi korral neid internetipangas või mobiiliäpis ise uuesti suurendada.

Swedbank on varem välja toonud, et kui varasemad petuskeemid keskendusid peamiselt ülekannetele, siis eelmise aasta teisel poolel hakkas levima uus skeem.

Esmalt helistas inimesele pettur, kes esitles end näiteks kullerfirma, töötukassa või teenusepakkujana ning sai kätte ohvri pangaandmed. Sellele järgnenud kõnes väideti, et esimene helistaja oli petis ning olukorra lahendamiseks tuleb kinnitada tehingud või edastada pangakaart või PIN-kood.

Samuti tuleb ette olukordi, kus pettur veenab ohvrit, et tema pangakaart on ohus ja tuleb välja vahetada. Selleks paluvad nad kaardi koos PIN-koodiga kullerile üle anda või pakiautomaadi kaudu saata.

Sarnaseid samme astub petiste takistamiseks ka Läti Swedbank. Läti meedia teatas kolmapäeval, et Swedbank vähendab seal sularaha väljavõtmise limiiti 750 euroni päevas.

Tarmo Ulla märkis, et ka Lätis ei vähendata kõigi inimeste limiite, vaid nii nagu Eestiski üksnes neil, kes pole pikka aega suuri summasid välja võtnud.