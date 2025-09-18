X!

Endine professionaalne ragbimängija tegi Kirblasse ragbiväljaku

Eesti
Ragbiväljak Kirblas.
Ragbiväljak Kirblas. Autor/allikas: ERR
Eesti

Pärnumaal Lääneranna vallas elav endine professionaalne ragbimängija, inglane Christopher Hale peab ragbit maailma parimaks spordialaks ja tegi Kirblasse ragbiväljaku. Väljak valmis, loodab mees ühel päeval kokku saada ka Kirbla ragbitiimi.

Ragbiväljak, mis asub Lääneranna vallas Kirbla külas, ei ole kaugel Risti-Virtsu maanteest. Kasari vana silla taha, kunagise Kasari kooli kõrvale, on väljaku teinud Eestis elav Kirblas motopoodi ja kohvikut pidav inglane Christopher Hale.

"Paar aastat tagasi nägin internetis oksjonit, üks kool oli suletud ja see oli jagatud kaheks erinevaks kinnistuks. Oli võimalik osta kool või maa ja ma mõtlesin, et ostan maa. Maa oli piisavalt suur, suurepärase suurusega, et sinna mahutada ragbiväljak;" lausus Hale.

106 meetrit pika ja 64 meetrit laia väljaku tegemisega on mees vaeva näinud mitu aastat. Kõige rohkem sel suvel.

"Väljak on peaaegu valmis. Kirblas valmistatakse praegu väravaposte. Kohalik mees ehitab need. Niipea, kui need valmis saavad, oleme valmis alustama," ütles Hale.

Kunagine ragbimängija peab seda Inglismaal ajalooliselt populaarset mängu maailma parimaks spordialaks ja tahab eestlasteski mängu vastu rohkem huvi tekitada. Ta käib ragbit aktiivselt tutvustamas ka ümberkaudsete koolide õpilastele.

"Mul oli suurepärane karjäär. Alustasin mängimist 11-aastaselt ja kõpetasin 34-aastaselt. Pärast seda pole ma enam mänginud, aga siis hakkasin treeneriks," sõnas Hale.

Endise ragbimängija unistus on saada kokku meeskond ja väljakul mängijaid näha.

"Järgmine eesmärk on saada väljakule meeskond. Oleme loonud klubi, Kirbla ragbiklubi ehk lõpuks saab see olema Kirbla meeskond. Loomulikult ei saa kõik mängijad olla Kirblast, sest siin ei ole piisavalt inimesi, ilmselt vaevu piisavalt, et meeskond kokku panna. Võtame mängijaid igalt poolt, aga nad hakkavad esindama Kirblat. See võtab mõned aastad kindlasti. Meil on juba neli kohalikku meest, kes on mulle öelnud, et nad tahavad treenida," ütles Hale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

