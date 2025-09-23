Kaitsevägi kavandab Sauga mõisa alale väeüksust ja NATO juhtimispunkti

Enne kinnistute riigile tasuta andmise otsust allkirjastas 24 Isamaasse, Reformierakonda, valimisliitu Pärnu Ühendab ja fraktsioonidesse mittekuuluvat rahvasaadikut deklaratsiooni kaitseväele kinnistute võõrandamise toetuse kohta, kinnistute taasriigistamise vastu olid Pärnus opositsioonis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Keskerakonna ja enamik Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) esindajaid, kirjutab Pärnu Postimees.

Kaitsevägi ei soovi kogu Sauga mõisa alasid, Uus-Sauga tänava pikenduse ja jõe vahelist kümne hektari suurust ala nähakse seal puhkealana ning seetõttu jääb jõeäär ja selle kaldal asuv parkmets elanikele vabalt kasutada.

Linnapea Romek Kosenkranius vahendas kaitseväe juhataja kindral Andrus Merilo antud ülevaadet, mille kohaselt laskevälja nendele kinnistutele ei tule, kuid kaitseväel on kavas tuua sinna Eesti väeosa, milleks on riigieelarves praegu ette nähtud 17 miljonit eurot.

NATO korpuse staabielemendi planeerimine Sauga mõisa alale on veel otsustusjärgus ja kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse kinnitusel leiab lahenduse arvatavasti lähikuudel.